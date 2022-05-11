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    首頁　>　雲林縣

    台大婦幼團隊救治確診產婦 喜迎雙胞胎

    台大雲林分院順利幫確診產婦平安產下雙胞胎，母子三人均安，雲林縣長張麗善（中）與衛生局長曾春美（左二）前往醫院感謝醫護團隊成員。（台大雲林分院提供）

    台大雲林分院順利幫確診產婦平安產下雙胞胎，母子三人均安，雲林縣長張麗善（中）與衛生局長曾春美（左二）前往醫院感謝醫護團隊成員。（台大雲林分院提供）

    2022/05/11 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕疫情嚴峻，台大雲林分院婦幼醫療團隊昨傳出令人振奮好消息，順利幫一名懷孕卅一週、大出血且確診的孕婦剖腹產下雙胞胎男嬰，母子三人均安，寶寶第一次PCR檢測結果均為陰性；另雲林昨天新增五五九例本土確診個案創新高，其中雲林第二監獄群聚有九十六名受刑人確診。

    台大雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸指出，八日下午接獲鄰近婦產科診所緊急因前置胎盤急性出血轉診的產婦，抵達醫院急診再次確認PCR為陽性確診。

    徐明洸表示，產婦大量出血情況緊急，婦幼團隊包括麻醉科、婦產科、開刀房醫護共十多人協力接生寶寶，全部穿防護隔離衣，整個手術過程採最高防疫規格保護第一線醫護人員，經過一個多小時手術順利完成。

    雲林縣長張麗善昨天前往醫院向醫護人員表達感恩及感謝，她說，確診人數每天創新高，大家都很恐慌，在中央朝向與病毒共存的大方向之下，除避免疫情擴散，更重要是減少中重症，台大雲林分院團隊順利幫確診產婦產下雙胞胎是令人振奮的好事。

    針對雲林第二監獄九十六名受刑人確診；雲林第二監獄副典獄長黃勝雄表示，九十六名確診者與其他受刑人隔離，並由醫師透過視訊問診，十多人有輕微喉嚨痛、流鼻水，醫師有給藥，其他人沒有症狀。

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