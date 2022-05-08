雲林表揚28模範母親 百歲媽入列

雲林縣今年模範母親郭王世蓮高齡百歲，仍熱心社會公益。（記者黃淑莉攝）

2022/05/08 05:30

100歲郭王世蓮養育子女有成 熱心公益助貧助學 視障陳秀珍愛心領養女兒 助人無數

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府昨天表揚模範母親，因疫情嚴峻所以簡化流程，表揚典禮一小時完成，共計表揚廿八位模範母親、三位地表「最幸虎」媽媽，其中年紀最大為一百歲郭王世蓮，而視障者陳秀珍廿六年前領養女兒圓了當媽媽心願，不僅給孩子滿滿的愛，且熱心社會公益、化小愛為大愛，令人敬佩。

六十一歲的陳秀珍十八歲時因「視神經萎縮」失明，她沒有怨天尤人，在媽媽的鼓勵下學習按摩，一年即考取丙級證照，為更精進按摩技術，她持續進修解剖學、經絡穴道、復健及病理等課程，廿三歲創業開設經穴按摩館。

陳秀珍 失明靠母愛育兒助視障開業

她的工作室也聘請視障朋友學習及考取執照，之後又與視障朋友創立雲林縣按摩職業工會、按摩工會及視障者協會，幫助無數的視障者就業、開業。

三十歲時陳秀珍因緣際會領養一名出生幾個月的女嬰，雖然領養過程有太多反對聲音，質疑她眼睛看不到要如何照顧、養育孩子，但在爸媽的支持下，實現當媽媽的心願及夢想。養育過程她靠著對聲音判別、觸摸來代替視力，去親近感受孩子的狀況及需求，在孩子國小畢業前，陳秀珍每天早起熬粥與女兒共進早餐，藉此早餐約會相互談心，給女兒滿滿的愛。

百歲郭王世蓮 捐助貧童也慷慨助學

百歲模範母親郭王世蓮為水林鄉人，子女長大事業有成後，阿嬤投入社會公益，除定期捐助貧困孩童、熱心地方事務，十四年前先生過世，她捐出喪葬結餘款三十萬元給蔦松國小當清寒獎助學金，三年前蔦松國小百年校慶，她又捐出自己的老人年金二十萬元給學校獎助學金專戶。

視障者陳秀珍除給女兒滿滿的愛，也關懷視障朋友就業、權益，化小愛為大愛熱心社會服務。（記者黃淑莉攝）

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