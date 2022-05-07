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    首頁　>　雲林縣

    量少價漲 豬隻拍賣價每公斤82.62元

    2022/05/07 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕天氣轉熱豬長得慢供應量減少，加上疫情升溫宅經濟效應、端午節將屆，豬肉需求量增，供不應求情況下，豬價從四月中旬直直漲，昨天全台每公斤平均拍賣價八十二．六二元，雲林肉品市場估計，豬價會持續上揚至中元節。

    天熱豬長得慢、宅經濟及端午節需求

    豬價連續飆漲半個月，傳統市場豬價變貴，婆婆媽媽叫苦說，萬物齊漲，端午節包粽子豬肉要放少一點；肉攤業者也無奈說，拍賣價每公斤平均已到八十多元，品質好的豬每公斤要九十多元，黑毛豬更是破百元。

    雲林肉品市場總經理黃加安指出，因天氣轉熱，豬隻食慾變差長得慢，供應減少，過去雲林肉品市場每天進場約二千四百頭，最近減少至二千二百頭左右，且豬隻重量普遍較輕。黃加安說，原物料漲了四成，豬的飼養成本增加，一頭百公斤的豬成本就要九千元左右，以目前拍賣價，豬農收益只是持平，所以部分豬農預期豬價會再上揚，觀望惜售，多養幾天再出售。

    另因疫情升溫許多民眾在家自己煮，加上端午節包肉粽，市場需求量增加，供不應求是這波豬價上漲主因。

    雲林肉品市場估計中元節可能到90元

    黃加安表示，全國拍賣每公斤平均價從四月底破八十元後，直直漲，昨天全國拍賣平均價每公斤八十二．六二元，雲林肉品市場為八十．一元。

    雲林肉品市場分析，天氣越來越熱，且接近端午節豬肉需求會再增加，豬價應該會持續漲至中元節，預估屆時全台拍賣均價每公斤可能到九十元，相較去年中元節前均價為八十五、八十六元。

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