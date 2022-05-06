龍眼著果率低 雲林縣府建請中央納災害救助

龍眼著果率低，雲縣府建議中央列入災害救助。（記者詹士弘攝）

2022/05/06 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年三、四月氣候不穩定，寒流、鋒面加上連續降雨，雲林縣多項作物受損，包含草莓、大蒜、西瓜、咖啡、改良種芒果、龍眼、荔枝、柑橘類等均有創傷，相關單位昨天到斗六會勘龍眼災情，研判受損率達三成，已建議中央列入災害救助。

農業處代理處長蔡耿宇表示，斗六、林內是龍眼主要產區，種植面積約卅四公頃，其中斗六就占卅公頃，受到三、四月低溫及降雨影響，龍眼雖然花開很多，但受粉狀況不佳，結果率偏低。

農業處昨天邀集農糧署中區分署雲林辦事處及台南農改場人員到斗六勘查，發現龍眼著果率較往年減少近三成，受災情況嚴重，已達救助標準，由於斗六龍眼產量占全縣近九成，將函請農委會建議公告雲林縣全縣龍眼產區為災區，獲公告後每公頃救助六萬元，龍眼受損率達到廿％以上農友，可向各地公所提出現金救助申請。

蔡耿宇表示，荔枝、柑橘類也有農民通報受天氣影響致結果數降低，但受損情況應在六月初才會出現，目前尚無法判斷，縣府已安排在六月初邀集農改場及農糧署官員前往會勘，待災損情形確認後再行文建議農委會公告救助。

雲林縣長張麗善表示，目前雲林縣的草莓、大蒜、西瓜、香瓜、咖啡、改良種芒果等作物，都已獲中央公告辦理可辦理現金救助。

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