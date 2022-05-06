雲林重啟專責病床 輕症、無症狀確診者住院最多5天

雲林二監暫停面對面懇親，擴大電話孝親，一天約有約八百名收容人參加。（記者詹士弘翻攝）

2022/05/06 05:30

〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕雲林縣疫情持續升溫，縣府衛生局長曾春美昨天表示，將恢復開設專責病床，且為加強專責病床周轉，醫院收治的無症狀或輕症確診者，住院天數以不超過五天為原則。

台大醫院雲林分院 開設58床

曾春美表示，雲林縣將恢復開設專責病床，其中重度急救責任醫院台大醫院雲林分院，將以急性一般病床的十％，合計為五十八床，開設做為疫情重度專責病床；其他專責醫院則依原核定一般專責病床數量恢復開設，而無症狀或輕症確診者住院最多五天，經醫師評估已無住院醫療需求者，將立即安排出院或返家居家照護。

另外，由於西螺果菜市場是全國最大的果菜批發市場，但西螺鎮確診人數卻是縣內各鄉鎮市之冠，為穩定市場交易安全，預防疫情於內部擴散，縣府已要求批發市場加強防疫管理措施。

雲林縣府表示，經疫調發現，西螺因鎮上傳統菜市場發現最初確診病例，再傳染給同住家人，後來隨著染疫學童到校上學，於校園內傳播，該確診病例也曾至果菜批發市場採購。

市場員工需完成3劑疫苗接種

農業處代理處長蔡耿宇表示，已要求西螺果菜市場員工需完成三劑疫苗接種，規劃人力備援計畫，確保交易管理人力不中斷，單一出入口管理，入場量測體溫，所有人都需配戴口罩，每日進行環境清消。

昨天雲林新增二四○例本土確診個案，累計一六四九例，目前累計感染人數最多的是西螺鎮，已有三二三例，其次為斗六市三一一例，第三高則是虎尾的二一六例。

雲林二監 暫停面對面懇親

母親節即將到來，因應國內疫情升溫，雲林第二監獄停辦面對面懇親，改擴大辦理電話孝親，提供卅線免費電話讓收容人撥打電話回家，以紓解收容人思親之情。

西螺確診人數居高不下，雲林縣府加強西螺果菜市場防疫措施。 （記者詹士弘翻攝）

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