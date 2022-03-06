《雲林》力挺烏克蘭 北港300人上街頭

約三百位北港民眾持標語走上街頭挺烏克蘭，拜媽祖祈求世界和平。（記者詹士弘攝）

2022/03/06 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕全世界挺烏克蘭，雲林北港也有民眾自發性遊行挺烏，昨天下午約有三百民眾拿著烏克蘭國旗、支持烏克蘭標語，沿朝天宮前的朝聖大道遊行，沿途分送烏克蘭國旗及印有支持烏克蘭的口罩，獲得民眾熱情回應，遊行隊伍最後集結北港朝天宮，祈求媽祖保佑世界和平。

表達台灣和烏克蘭站在一起

俄羅斯侵略烏克蘭造成上百萬烏國民眾被迫離開家鄉、家破人亡，引起國際公憤，紛紛制裁俄羅斯，更有無數名來自各國的無名英雄自發性投入烏克蘭為自由民主而戰。

北港鎮昨天下午「台灣站出來力挺烏克蘭」遊行，約三百人一起為反軍國主義，走上街頭聲援烏克蘭，參與者高舉「NO WAR」（不要戰爭）、「Stand with Ukraine」（支持烏克蘭）等標語及烏克蘭國旗，向全世界表達台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起的決心。

遊行人群中包括口湖鄉長林哲凌、水林鄉長許山埜、元長鄉長李明明及立委蘇治芬、縣議員邱世文、蔡岳儒等人。

集結朝天宮 祈求戰爭早日結束

遊行隊伍還準備五百份烏克蘭國旗及印有支持烏克蘭字樣的口罩，沿著北港朝聖大道分送給民眾，結果一下子就發完，遊行者高喊「支持烏克蘭」、「反對戰爭」、「普丁滾蛋」、「要和平」，「台灣和烏克蘭站在一起」，「台灣和民主自由站在一起」，最後遊行隊伍在朝天宮前集結，並向媽祖祈求戰爭早日結束、世界和平後圓滿結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法