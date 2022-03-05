進口價翻倍 雲林大豆契作擴增

石廟雜糧生產合作社打造豆皮加工廠。（記者詹士弘攝）

2022/03/05 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）推高國際玉米及黃豆等雜糧價格，但也創造雜糧國產化新契機；雲林縣石廟雜糧生產合作社理事主席沈泓志表示，進口大豆已從原本的每公斤廿餘元上揚至四十元，目前契作大豆卅五元，大大提升競爭力，有利推廣契作，今年預計契作一百公頃。

疫情影響 國際大豆已飆至40元

雲林縣府農業處長吳芳銘指出，受疫情影響，國際運費上漲、原物料成本增加，大豆、飼料玉米、小麥漲幅超過五十％，國產雜糧競爭力上升，目前雲林大豆種植面積約三百廿九公頃，年產量約五百五十七公噸，且國產雜糧自給率僅六％，未來極具推廣空間，後續將持續輔導縣內農友與社場契作、合作及媒合後端通路，讓產製銷能夠連貫，逐步提高國產雜糧的自給率。

產製銷連貫 業者推履歷加工驗證

沈泓志說，石廟雜糧生產合作社去年斥資近億元興建豆皮加工廠，設有豆包及豆皮生產線，產線每日大豆使用量約一．五公噸，產線滿載時使用量達三．五公噸，未來廠房還將申請「產銷履歷加工驗證」，提供消費者完整又安全的溯源豆製加工產品。

沈泓志表示，去年合作社與在地農友合作契作七十公頃大豆，保證價每公斤卅五元，價格比進口貨高，增加業者生產成品，但受疫情影響，國際大豆價格已漲至四十元，契作大豆反而較便宜，對推動大豆國產契作提供相當的誘因，目前他的生產線國產大豆與進口大頭使用量約六比四，國產大豆品質佳，產出率較進口高五％，今年與農民契作面積預計提高至一百公頃。

雲林縣長張麗善表示，石廟雜糧生產合作社打造符合食品衛生安全標準的豆皮加工廠，該廠已通過HACCP、ISO22000等國際雙認證，專門生產具產銷履歷的豆製品，包括俗稱植物肉的豆皮，深受素食者喜愛。

石廟雜糧生產合作社專門生產具產銷履歷的豆製品。（記者詹士弘攝）

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