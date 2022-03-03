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    首頁　>　雲林縣

    北港莊儀團千耳眼爺公 獲登錄雲林民俗

    北港朝天宮莊儀團千順將軍在媽祖遶境時在鑾駕前開路。（北港朝天宮莊儀團提供）

    北港朝天宮莊儀團千順將軍在媽祖遶境時在鑾駕前開路。（北港朝天宮莊儀團提供）

    2022/03/03 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕千里眼、順風耳是媽祖身旁重要部將，媽祖遶境也可見千順將軍在鑾駕前開路，北港朝天宮莊儀團分靈到國內外卅多團，「北港莊儀團千耳眼爺公」上月底獲雲林縣府登錄為縣定民俗，歷史文化、儀程將能長久保存與傳承。

    千里眼、順風耳正式名稱為金精將軍、水精將軍，合稱金水將軍、千順將軍，北港地區稱為「千耳眼爺公」。北港傳統文化工作者吳登興指出，北港朝天宮千順將軍信仰，除因媽祖信仰，相傳也因清同治元年一八六二年「戴潮春事件」，媽祖與金水將軍顯聖退賊助戰而來。

    吳登興說，有關北港朝天宮組織千順將軍遶境的歷史，有影像紀錄在日治初期就有，但據耆老口述是一九二七年由在地先賢成立「千耳眼爺公會」，到一九九三年登記成立「雲林縣莊儀團協會」。

    莊儀團不僅操執千順將軍神將，還從事操執人員訓練及神將製作，包括將軍頭的糊製、身體竹架搭設、尺寸放樣、繡衣及組裝，神將完成後，還要經過一定祭拜禮儀入神後才為神像。

    卅多年來，北港朝天宮莊儀團分靈到國內外卅多團，每年固定舉辦進香儀式，也會到莊儀團拜館，代表飲水思源，並在北港媽祖出巡到當地時，支援祖團活動。

    吳登興說，北港莊儀團千耳眼爺公的儀程，包括立旗養兵、犒兵、出巡、入廟立旗等儀式，還有將軍行走技巧及民俗等，都值得保存，很開心登錄為縣定民俗。

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