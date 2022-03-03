促銷茂谷柑 農糧署月底前加碼五百噸

台灣雲林之友會認購四十五公噸茂谷柑，將上車送往雲林各國中小。 （記者詹士弘攝）

2022/03/03 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林茂谷柑因低溫晚熟，過了春節還有三成未銷售，農糧署長胡忠一昨天在雲林縣表示，農委會主委陳吉仲指示採加強外銷、內銷及加工等三項多元促銷措施解決危機，農糧署將在三月底前，多銷售五百噸茂谷柑，目前已執行兩百卅五公噸。

低溫買氣差 三措施解決危機

胡忠一表示，今年茂谷柑種植面積一千八百五十公頃，產量三萬兩千八百五十八公噸，產量與面積比去年增加二％，今年的茂谷柑因去年三到五月碰上乾旱，果粒比較小，六月到八月時又碰上豪雨，導致落果、表皮賣相較差，價格比較不好；春節前又碰上低溫，造成茂谷後熟，古坑有三成茂谷柑在春節前還無法採收，低溫下買氣也較差，多重因素下，春節後價格沒有預期好。

多管道促銷 已賣兩百卅五公噸

胡忠一說，主委陳吉仲與立委劉建國、蘇治芬商討對策後，提出外銷、內銷及加工三項措施，農糧署配合增加五百公噸的促銷量，包括出口一百公噸，每週外銷一貨櫃，另有四家配合工廠進行加工，額度為兩百零五公噸，另請超市、企業認購，這部分有一百九十五噸，目前全聯、家樂福幫忙賣九天，就賣出八十八噸，總計二月廿一日至今九天，已賣出兩百卅五公噸，希望在三月底前提升雲林茂谷柑價格。

劉建國與胡忠一都感謝台灣雲林之友會理事長沈金柱帶領九十名成員，認購四十五公噸茂谷柑共三千七百五十箱，昨天已載到雲林縣一百八十七所學校，超過五萬名學生可吃到新鮮的在地水果。

雲林的茂谷柑，品質一流。（記者詹士弘攝）

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