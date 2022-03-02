抗壓性高 虎中林庭寬六科滿級分

虎尾高中學生張芸瑄（前排左起）、曾榆茜、黃子芸，導師梁化舉（後排左起）、學生丁震宇、黃士宏、廖育瑲、林庭寬、教務主任黃炯賢、國文科黃麗玲老師合照。（記者詹士弘翻攝）

2022/03/02 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕學測成績出爐，在數學A難度大幅提升下，虎尾高中林庭寬拿下六科滿級分，四科不分類組滿級分有林庭寬、黃子芸、黃士宏、曾榆茜、丁震宇、廖育瑲等六人；斗六高中則有賴季琳、梁宇辰四科滿級分。

四科不分類組六人滿級分

虎尾高中表示，考滿級分的學生多數都沒有補習，他們認為同學間相互扶持非常重要，所以組織作文讀書會，大家可以在雲端資料夾共同編輯、分享作文範本。

國、英、數A、數B、自、社六科滿級分的林庭寬抗壓性極高，他表示，面對考試心態保持穩定很重要，遇到難題會先深呼吸後再開始解題；黃士宏表示，受到數學A的震撼教育後，面對接下來的科目，心情反而較為平靜；曾榆茜也分享寫數學A的當下，發現題目很難後告訴自己，把握住自己會的，會寫的一定要寫好；廖育瑲則是考完數學A就淚灑考場，但成績出來數A、數B都拿到滿級分，他笑說要感謝老師給他很多平安符，創造考運。

斗中各科滿級分九十二人次

張芸瑄為新住民子女，也考出四科五十九級分。她表示，家中能提供的學習資源較少，但爸媽都很支持她，班上也有非常好的學習氛圍，讓她可以持續精進。

虎尾高中學測各科滿級分共計一一一人次，自然組四科五十級分以上有卅九人、社會組四科五十級分以上有七十五人。

斗六高中四科滿級分的賴季琳說，每天下課後除參加學校晚自習，回家還會再花一小時複習，提升解題能力；梁宇辰認為，除了要作息正常，讓自己保持精神外，也要把握時間向老師討教，課餘常運動，是他的紓壓方式。

斗六高中各科滿級分共有九十二人次，自然組四科五十級分有六十四人、社會組四科五十級分以上六十人。

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