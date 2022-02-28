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    首頁　>　雲林縣

    惠來靜楓生命園區 擴增禮廳

    2022/02/28 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮公所繼完成「惠來靜楓生命園區」入口景觀改善，今年將斥資三千萬元增設十間中小型禮廳、七十五個冰櫃及二百個停車位，解決長久來殯儀館小靈堂、冰櫃不足窘境，提供往生者一個有尊嚴的治喪場所。

    虎尾鎮長丁學忠指出，虎尾惠來公墓園區內有火葬場、殯儀館、納骨塔及公墓，因傳統觀念，民眾對殯葬場所有害怕和排斥的心理作用，公所除把園區命名「惠來靜楓生命園區」，並辦理入口景觀改善，增加夜間燈光照明設備及納骨塔無障礙電梯，園區不論白天、入夜都不會令人有恐懼感。

    虎尾殯葬所所長陳瑞宗表示，殯儀館現有固定式小靈堂十八間，因量能不足，把提供告別式用的禮廳永懷廳、永樂廳分別隔出廿二個及十個臨時小靈堂，因此也衍生告別式禮廳不足的情況，告別式必須在戶外搭棚，但最多也只能搭四、五個。

    陳瑞宗指出，火化場後方一處土葬區現已完成整地，公所規劃在該處設置十間中小型禮廳及二百個加蓋停車位，中小型禮廳完成後，永樂廳的臨時小靈堂將撤掉，改設置抽屜式冰櫃約七十五個，戶外搭棚區改做拜飯區，全部完工後可改善禮廳、小靈堂不足窘境，工程約三千萬元由公所自籌，預計年底完成。

    陳瑞宗說，公所整理轄內禁葬多年的墓地，發現近千位無主先人骨骸，公所委託「雲邑聖慈壇慈善會」協助，讓無主先人能順利入祀殯葬管理所無主祠新家，現正進行骨灰罈募捐，相關細節可洽詢0920-218313李坤洲。

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