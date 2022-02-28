民進黨雲縣長提名人選 3/2後可望明朗

民進黨下屆雲林縣長選戰，蘇治芬爭取披上戰袍。（資料照）

2022/02/28 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕下屆雲林縣長選戰，國民黨將由現任縣長張麗善尋求連任，民進黨立委劉建國和蘇治芬由誰出線挑戰？可望在三月二日即將召開的民進黨中常會之後明朗化，藍綠的對戰人選即將出爐，但民進黨無論誰獲得提名，整合能否成功將是勝負關鍵。

劉建國、蘇治芬 爭出線

下屆雲林縣長選舉，民進黨將推派劉建國或蘇治芬參選，半年來一直是雲林政壇最受矚目的焦點，雙方都小心翼翼不願正面表態，但支持者早已按捺不住，都希望自己最鍾愛的支持者能獲提名參選雲林縣長。

民進黨雲林縣黨部近日接獲中央指示，要求三月二日必須由黨部主委親臨參加中常會提出下屆縣長選舉等相關報告，若無法親自參加，也必須由執行長代表參加，預料三月二日的中常會之後，民進黨雲林縣長提名人選可望逐漸明朗。

黨內人士表示，提名人選最主要的考量因素就是勝選，而劉建國和蘇治芬兩人在雲林山線及海線的立委繼任人選也是考量之一，另外民進黨是否進行世代交替，也是關鍵。

能否整合成功 勝負關鍵

黨內人士表示，國民黨從四大公投、中二立委補選、罷昶案已出現三連敗，加上近日俄羅斯入侵烏克蘭，讓台灣人對中國武力犯台的危險意識大為提升，雲林縣長張麗善更遭到監察院調查是否包庇胞弟張啟盟濫墾案，且雲林縣的選民比例仍是綠大於藍，種種跡象顯示，民進黨在下屆雲林縣長選戰將有不少的勝選空間，不過，若提名後無法完成黨內整合，也可能重蹈二○一八年敗選覆轍。

民進黨下屆雲林縣長選戰，劉建國爭取披上戰袍。（資料照）

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