《雲林》雲林六房媽聖顏受損 決「醫美」修護

六房媽臉部多處損壞，媽祖會會員代表大會昨通過啟動修護工作。 （記者黃淑莉攝）

2022/02/27 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林「六房媽」正駕神尊已有三百多年歷史，臉部損壞嚴重，信徒代表大會昨天表決通過啟動神尊修護工作，修護師李志上表示，將先做治療性維護，再做局部「醫美」修補，並維持既有容貌及歷史軌跡。

300多年香火煙薰 多處損壞嚴重

六房媽沒有固定廟宇，由雲林縣五股卅四庄輪流供奉在爐主所興建的「紅壇」，每年更換紅壇地點儀式即為過爐，吸引數萬名信徒隨香，場面熱鬧壯觀，「雲林六房媽過爐」二○一七年登錄國家重要民俗。

六房媽會理事長徐萬成表示，六房媽正駕神尊（信徒稱老大媽）已有三百多年歷史，因長時間過爐搬動碰撞、香火煙薰，多處損壞嚴重，為避免「傷勢」惡化危及神尊安全，多位理監事及信徒都建議進行修護。

徐萬成指出，神尊修護是慎重、嚴謹工作，請專家評估、檢視，修護師日前也在紅壇擲筊請示媽祖，連續獲三次聖筊，昨天進一步召開會員代表大會討論及表決，與會者逾三分之二同意修護。

擲筊請示獲准 信徒代表表決通過

李志上表示，六房媽神尊損壞主要在臉部，包括漆層老化掉落、右臉頰木胎外露、左部額頭有蛀蝕孔洞，傷口不做治療處理會越來越嚴重，將先做治療性維護，把鬆動部分加固，接下來做局部「醫美」治療，例如右臉頰木胎外露做植皮補平。

李志上說，神尊白天還是要供奉在紅壇供信徒參拜，只能利用晚上時間修護，預計約需三十個工作天。

雲林縣府文觀處文化資產科 長張力元指出，六房媽過爐儀式是國家重要民俗，神尊則不具古物身分，但以其年代絕對是具有古物價值，建議依公有古物修復方式進行，不做過多變更、修舊如舊，讓舊有的歷史軌跡能保存。

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