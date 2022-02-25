2萬顆蛋義賣秒殺 所得助弱勢

雲林雞蛋產銷班辦理雞蛋回饋義賣。（記者黃淑莉攝）

2022/02/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林雞蛋產銷班昨募集兩萬顆雞蛋，以產地價一顆四元義賣，吸引民眾排隊搶購；蛋農指出，蛋價是蛋商決定，全台的蛋不分級統一價格，建議政府協助推動蛋價分級制度，提高雞蛋飼養水準及品質，對整個產業比較正面。

雲林蛋農促推食用蛋價分級制度

目前市售蛋價每台斤約五、六十元，一顆約五、六元，雲林雞蛋產銷班昨在縣府親民廣場前辦理雞蛋回饋義賣（見圖，記者黃淑莉攝），有十二戶雞農提供兩萬顆共二千盒雞蛋，以產地價一顆四元義賣，每人限購五盒，吸引民眾搶購，上午十點不到排隊人龍就有百公尺，十一點開賣，一下子賣光，所得全數捐給縣府社會處關懷弱勢團體。

雲林雞蛋產銷班副班長張家銘指出，雞要養一百五十天到一百八十天才會開始生蛋，今年缺蛋主要是因禽流感疫情、氣候濕冷，造成雞蛋產量減少，還有國際飼料大漲也是原因。

張家銘表示，希望政府協助建立食用蛋價格分級制度，不同等級對產業提升有幫助，雞農提升飼養水準，讓每顆蛋都是好蛋，減少蛋商限制。

縣府農業處長吳芳銘說，缺蛋危機會再持續一段時間，在航運價格高的情況下，進口蛋價不會太低，無法全靠外援，政府還是要拿出正確解決方法；至於雞農建議蛋價分級制，將協助向中央反應。

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