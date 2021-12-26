《雲林》稻草酸菜季開鑼 來大埤體驗古早味

雲林縣大埤「稻草酸菜季」昨天登場，3公尺高的稻草Q虎寶吸引民眾拍照。（記者林國賢攝）

2021/12/26 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣大埤「稻草酸菜季」昨天登場，雖然天氣不好，仍有許多家長帶著孩子闖稻草迷宮、推玩稻草捲，體驗酸菜製作與美食。大埤鄉長林森寶表示，稻草酸菜季將舉辦至明年元宵節，歡迎大家來體驗農村稻草及酸菜文化。

三百個稻草垺迷宮 體驗農村文化

林森寶說，大埤鄉是全國稻作、酸菜產量最多的鄉，稻草酸菜節會場利用約廿公頃稻田收割後稻草，請社區長輩依早期堆置「稻草垺」的方法，堆出三百個稻草垺迷宮，並製作三公尺高Ｑ版虎寶與五公尺高福寶裝置藝術，提供鄉親體驗農村文化場域。

三結村長徐萬成指出，稻草早期是農家相當重要的資材，農民在稻子收割後，會將稻草堆置「草垺」貯放，現在因為稻草利用性減少，加上以機械將稻草捲成稻草捲，外觀像蒙古包或平房的草垺逐漸成為老一輩的記憶，希望透過稻草酸菜季重現。

雖然天氣不佳，昨日一早仍有不少民眾帶小朋友來體驗，小朋友開心推著稻草捲、挑稻草堆草垺，穿梭稻草迷宮玩跳格子等童玩，也在農民解說、指導下體驗酸菜製作過程。

持續至元宵 邀你重溫兒時記憶

會場同時準備農村風味菜脯飯及酸菜鴨湯供民眾享用，安排青農、農會展售農產品，讓遊客儘情吃喝玩樂。

主辦單位指出，稻草酸菜季結合社區高齡長者生活經驗，重現早期農村生活面貌，結合地方產業、風土與美學，創造新的產業價值及在地文化，活動持續一個月，歡迎全國遊客來大埤鄉三結村會場體驗、遊憩。

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