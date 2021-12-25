補貼、法規有解 日統國道路線不停駛了

日統客運四條國道路線明年二月不停駛。（記者林國賢攝）

2021/12/25 05:30

〔記者林國賢、鄭瑋奇／綜合報導〕日統客運明年停駛國道四條路線出現轉機，董事長林義風昨證實與公路總局達成「不停駛」共識，但希望法定優待票補貼、車輛汰換卡關等問題能獲解決，否則即使公司有心恐怕也難以繼續經營。

日統客運有斗六—台北、北港─台北、四湖─台北、中正大學─台北四條國道路線，也是雲林縣內主要國道客運。上月初發文給公路總局嘉義區監理所，通知四條國道客運路線明年二月四日營運許可到期後不再續營，讓依賴客運往來北部旅客擔心無車可坐。

公路總局局長許鉦漳昨天出席「一一○年公路公共運輸服務升級計畫成果與未來展望研討會」時向媒體表示，上週日統客運董事長林義風已明確表示不會停駛。許鉦漳表示，目前正進行續營計畫審查，預計下個月開客運審議會，審議完畢後就完成續營程序。

林義風說，公司目前營運正常，也有明年繼續經營四條國道路線規劃，但業者不可能虧錢卻持續經營下去，但法定優待票補貼不能一直由業者吸收，另包括購車等法規也有鬆綁空間，讓業者能夠建立最安全且能照顧員工模式。

「太好了，又可以不轉車就能到新北看孫子了」，四湖鄉吳姓鄉民對日統不停駛國道路線相當高興。他說，搭乘日統不必轉車就能到台北，可減少旅途奔波之苦，又能省下旅費。

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