雲林縣長就職週年花大錢 議員批不顧防疫

民進黨轟縣長張麗善就職典禮花錢為自己宣傳，縣府籲勿讓雲林受困政治口水。 （記者林國賢攝）

2021/12/25 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府前天起舉辦「永續方舟、雲林先行」特展，民進黨議會黨團抨擊縣府不顧防疫，花大錢辦縣長就職活動。縣府強調特展證明雲林縣能為永續環境盡心力，呼籲不要因意識形態讓雲林困在政治口水中。

振興回饋方案才二千五百萬元

民進黨議會黨團總召邱世文、議員黃淑鈴指出，縣府宣布啟動「聯合國永續發展指標」，但卻退回十九億元綠電基礎建設經費，又宣布考慮啟動林內焚化廠，讓人看不出縣府真的有推動永續環境願景與具體政策。

議員蔡孟真指出，縣府近年一直喊窮，連防疫振興經濟現金回饋方案也才拿出二千五百萬元，對比這次大規模辦理就職特展的花費，讓人無法接受。

議員蔡岳儒、江文登也質疑，雲林縣幸福指數落在最後一名，顯示縣府施政沒有符合縣民需求，應深刻檢討。

考慮重啟焚化爐 有違永續環境

民進黨雲林縣黨部主委江宗保表示，今年媒體調查各縣市幸福指數，雲林縣排名敬陪末座，人民因疫情已經苦哈哈，縣府卻能不顧防疫，大張旗鼓慶祝就職三週年，毫無道理。

新聞處長羅楚東表示，永續發展是大眾關心議題，更與每個人息息相關，縣府透過特展方式將具體政策與願景讓縣民了解，特展活動經費為三百五十萬元，是一件有意義的事，整個特展每天都有不同主題與導覽解說，就職活動只是開幕項目之一。

縣府：配合中央政策 勿困政治口水

羅楚東強調，永續發展是中央力推政策，雲林縣不僅配合中央政策，也自我要求跟上國際標準，請有心人士不要以意識形態潑冷水，讓雲林困在政治口水之中。

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