就職3週年 張麗善：打造全齡移居城鎮

雲林縣長張麗善昨舉行就職三週年記者會，細說三年來施政成果及未來施政目標。 （記者黃淑莉攝）

2021/12/24 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善昨天舉行就職三週年記者會，細數縣府團隊三年來的施政成績。張麗善指出，她每天當七十二小時在用、全力以赴，克服資源有限，每分錢都花在刀口上，未來會持續努力打造便利、有生活機能、適合全齡移居的城鎮，翻轉外界對雲林的印象。

縣立體育場舉行 數百人與會

張麗善就職三週年記者會在雲林縣立體育場舉行，縣內多位鄉鎮市長、各級民意代表及各行各業代表約數百人與會。

張麗善細說三年縣府團隊在教育、社福、文化觀光、農業、產業、環保、交通與建設等八大面向成果，包括全縣公立國中小班班有冷氣、全縣有一百五十處長青食堂、觀光人次破千萬、打造五千個雲林良品行銷點、導入智慧科技農業，改善農村人口老化及缺工問題、率先禁止廚餘養豬及道路改善等。

強調一天當七十二小時在用

張麗善表示，未來她會持續努力提升雲林生活機能、建構完整交通路網，打造雲林成為觀光休閒好去處，創造更多百萬收入的農民，提升家戶所得，增加就業機會，留住年輕人，讓雲林人感受到驕傲，翻轉大家對雲林的印象。

對於媒體詢問給自己三年施政打幾分？張麗善指出，分數讓鄉親打比較重要，但她每一天當七十二小時在用，付出百分百體力全力以赴，不敢說自己滿分，會持續努力朝向一百分來進步。

民進黨部主委指就職週年淪造勢

縣議會民進黨黨團總召邱世文則認為，縣府這三年來幾乎沒有任何建樹與建設，也讓人看不到願景，今年媒體調查雲林縣幸福指數又吊車尾，但昨天就職三週年卻以幸福當主題，嘴上宣示推動永續環境，卻要讓林內焚化廠重啟燒農業廢棄物，完全是自打臉。

民進黨雲林縣黨部主委江宗保說，張麗善一直強調雲林縣很窮，昨天就職週年活動規模卻是歷屆縣長之最，根本就是用公家資源做自己造勢大會。

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