養雞場污染 水林鄉民提告農業處3官員

水林鄉尖山腳社區發展協會理事長吳英貴（左二）按鈴申告縣府農業處長吳芳銘等三人違背職務，圖利財團。（記者林國賢攝）

2021/12/23 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣水林鄉尖山腳社區居民不滿當地養雞場散發惡臭，排放污水影響生活，昨至雲林地檢署按鈴申告縣府農業處長吳芳銘等人違背職務、圖利等罪，盼透過司法尋求公平正義；農業處指出，縣府依法受理申請並核發養雞場許可，居民疑慮仍在最高行政法院爭訟中，一切依法處理。

農業處︰依法核發設置許可

三十多位尖山腳社區居民穿著「官逼民反」雨衣、帶著媽祖神像，前往雲林地檢署狀告農業處長、副處長與畜牧科長違背職務、圖利財團，議員廖郁賢到場聲援。

社區發展協會理事長吳英貴說，該養雞場申請「零排放」畜牧場，但居民發現養雞場排放污廢水，也未完整申請自來水水權，一再向農業處檢舉，要求撤除畜牧登記，農業處卻毫無作為，只好訴諸司法。

廖郁賢指出，一年多前就接獲居民陳情，縣府卻不與民眾溝通，甚至向居民說「歡迎提告」，不顧地方生活權、空氣權，讓人遺憾，她建議縣府善盡協調責任。

農業處副處長蔡耿宇表示，該養雞場從申請設置到核發許可都依法辦理，居民疑慮有向農委會訴願但被駁回，後來向高等行政法院提出行政訴訟也遭駁回，目前上訴到最高行政法院審理中，農業處尊重居民表達的權益，一切依法處理。

蔡耿宇說，針對居民檢舉廢污水、違建部分，農業處已請環保局、農田水利署雲林管理處依權責查處。

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