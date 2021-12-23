斗六車站前角地 蟬聯雲林地王45年

斗六車站前大同路與愛國街路角地，公告土地現值每坪約五十八萬元，已蟬聯四十五年雲林縣地王。 （記者黃淑莉攝）

2021/12/23 05:30

明年公告土地現值漲0.29％、公告地價漲0.21％ 逾9成地價區段沒調整

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣地價及標準地價評議委員會完成「二○二二年公告土地現值與公告地價作業」評議，明年全縣公告土地現值較今年微漲○．二九％，公告地價則比二○二○年平均漲幅○．二一％，依公告現值全縣地王在斗六火車站前大同路與愛國街路角地，一坪約五十八萬多元，已蟬聯四十五年。

地王公告現值 每坪58.1萬元

雲林縣府地政處指出，公告現值主要做為課徵土地增值稅依據，每年會調整；公告地價是課徵地價稅參考，兩年調整一次。二○二二年全縣地價區段共有六九三九個，超過九成區段的公告土地現值及地價沒有調整。

地政處表示，根據市場交易熱絡情況，公告土地現值調幅較明顯有斗六○．四三％、斗南○．三九％、西螺及麥寮都為○．三七％；公告地價調整以古坑鄉○．五七％、麥寮○．四四％、○．二八％為主。

斗六埤口重劃區 漲幅最明顯

全縣整體漲幅最明顯是鄰近台大雲林分院斗六院區的斗六市埤口自辦市地重劃區，區內交易成交價格上漲，明年公告土地現值調幅廿三至廿四％，公告地價調幅約五十二至七十六．五％。

調整後，全縣最高地價區段在斗六大同路與愛國街間路角地，公告土地現值每平方公尺為十七萬六千元，換算一坪約五十八萬一千多元，公告地價每平方公尺六萬元，一坪約十九萬八千多元。

最低地價區在四湖鄉離島工業區低於海平面的海域土地，公告現值每平方公尺五元，一坪約十六．五元、公告地價每平方公尺二元，一坪約六．六元。

地政處說，明年度公告土地現值及地價將在明年一月一日公告，民眾可上各地政事務所網頁查詢。

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