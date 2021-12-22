《雲林》雲林烏魚子評鑑 吹低鹽、低鈉養生風

2021/12/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林區漁會昨天舉辦烏魚子評鑑，評審指出，顛覆許多人對烏魚子很鹹印象，雲林加工業者技術成熟，現在烏魚子低鹽、低鈉，且品質穩定；評鑑結果由年僅廿七歲的朱婉蓁奪得七兩以上及五至七兩組雙料特等獎。

雲林區漁會將於廿五日舉辦漁村特色漁產行銷活動，昨天由烏魚子評鑑打頭陣。總幹事林傳育指出，評鑑成績攸關產品價格及銷售，各業者及產銷班員精挑細選 出最佳產品參賽，評分標準為外觀、風味、質地及口感。

林傳育表示，早年加工烏魚子全要看老天爺，擔心遇陰雨天發生腐壞，漁民、業者靠放鹽巴土法煉鋼，所以烏魚子都很鹹；近幾年國人重視養生，他上任後發起「革命」，輔導業者及產銷班提升加工技術，例如增加冷風乾燥設備等，加工烏魚子不用再擔心天氣，且品質穩定。

評審林文德指出，這幾年因加工技術進步，雲林烏魚子品質都很穩定，消費者選購時，看外觀色澤均勻、紮實且硬度夠即可，料理時把外面薄膜去掉，用五十八度高粱酒點火後稍微燒烤，或用二百度油鍋兩面各炸十至十二秒即可起鍋，冷卻兩分鐘後再切薄片，吃起來外酥、內軟且無腥味，另烏魚子一定要放冷凍保存。

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