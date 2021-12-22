《雲林》虎尾糖廠第三公差宿舍 變身文藝場館

雲林縣定古蹟虎尾糖廠第三公差宿舍木造日式格局建築保留完整，現由台灣公益CEO協會營運，未來將做為文化藝術場館。（台灣公益CEO協會提供）

2021/12/22 05:30

105年古蹟活化 做為雲林記憶Cool貳館 24日試營運

〔記者黃淑莉／雲林報導〕已有一○五年歷史的雲林縣定古蹟虎尾糖廠第三公差宿舍變身文化藝術場館，將於本月廿四日試營運。負責營運的台灣公益CEO協會秘書長林淑娥表示，將做為雲林記憶Cool貳館及微型美術館，採預約方式，美術館免費提供在地藝術家展售作品，未來將結合虎尾在地景點，呈現雲林在地文化藝術最迷人的一面。

木造空間、佈局 日式官舍典型

公差宿舍是日治時期糖廠的招待所，提供員工出差、短暫住宿的地方。第三公差宿舍於一九一六年興建，全部為木造，空間與佈局精美，是重要日式官舍的典型，縣府在二○○九年公告為縣定古蹟。

林淑娥指出，第三公差宿舍保存整體日式木造建築，最令人驚嘆是二百多坪日式庭院造景，多棵超過百年巨木，宿舍被綠蔭包圍，置身其中讓人放鬆心靈。

美術館提供雲林藝術家展售作品

林淑娥表示，先前第三公差宿舍曾租給民間使用，租約到期後未再續約，現由台灣公益CEO接手營運，延續雲林記憶Cool推動在地文化藝術的宗旨，第三公差宿舍為雲林記憶Cool貳館，另有一空間將做為微型虎尾美術館，提供雲林的藝術家展售他們的作品。

林淑娥說，協會成員將把虎尾的文史與地景透過遊戲融入在第三公差宿舍古蹟群中，目前已在設計，絕對好玩又精彩，敬請大家期待。

台灣公益CEO協會表示，第三公差宿舍雲林記憶Cool貳館廿四日試營運，全年無休，未來採預約制，洽詢電話05-6327282。

雲林縣定古蹟虎尾糖廠第三公差宿舍木造日式格局建築保留完整，現由台灣公益CEO協會營運，未來將做為文化藝術場館。（台灣公益CEO協會提供）

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