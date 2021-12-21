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    《雲林》「勸世三姊妹」飆國罵 虎尾12/31原味演出

    飆八字國罵的音樂劇「勸世三姊妹」，十二月卅一日原汁原味在虎尾同心公園後方舊台糖宿舍區免費公演。（記者詹士弘攝）

    飆八字國罵的音樂劇「勸世三姊妹」，十二月卅一日原汁原味在虎尾同心公園後方舊台糖宿舍區免費公演。（記者詹士弘攝）

    2021/12/21 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕八字國罵引發社會爭議的音樂劇「勸世三姊妹」將於十二月卅一日晚上在虎尾同心公園後方舊台糖宿舍區免費公演，除將劇中引發爭議的「興中里」改名外，其餘將原汁原味演出，該罵的還是要罵，屆時也會邀請誤中流彈的「蔡先生」前往觀賞。

    開場曲八字經震撼 同址里民「中槍」

    躍演音樂劇團創作的音樂劇「勸世三姊妹」，開場曲狂飆國罵在網路發表時，引發眾議，受劇中里名與地址之累的里長及「蔡先生」甚至揚言要告，雖然打響知名度，卻少人討論該劇內容，只記得驚天的台語國罵「我X恁祖媽老XX」。

    歌詞裡提到拋妻棄子留債的男主角及其家鄉地址，現實環境中真有該里及地址，讓興中里民及住戶「蔡先生」備感困擾，最後躍演藝術總監以及曾協助排演的高雄衛武營對此也緊急致歉，才獲蔡先生及地方諒解。

    大量台灣在地元素 蘇治芬力挺

    立委蘇治芬則力挺「勸世三姊妹」，她表示，很少聽過音樂劇用這麼本土語言，這麼「ㄠ韻」自然流暢，真實的台灣人的氣口，植入大量台灣在地元素，含括牽亡歌陣、道士、孝女白琴、西索米等，讓台派喪葬禮俗搖身一變成為在地小鎮生死嘉年華，所以她邀請「勸世三姊妹」到虎尾免費演出。

    劇中興中里將改名 現住戶將到場

    導演曾慧誠表示，「勸世三姊妹」編劇是虎尾在地人，當初是考量「押韻」需求，才將住址選中興中里，並非真正發生地的地址，陰錯陽差造成「蔡先生」的困擾，虎尾的演出會改掉爭議的地址，也會邀請「蔡先生」前往觀賞，讓大家了解音樂劇中所講的人與人間的情感。

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