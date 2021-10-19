《雲林》明禮國小四健作業組展 雲縣奪冠

明禮國小「麥向明禮～麥歡樂」拿下雲林縣第一名，並將代表雲林縣參加全國賽。（記者詹士弘攝）

2021/10/19 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕疫情趨緩後，民間活動逐漸恢復正常，麥寮鄉農會率先補辦農民節活動，表揚即將代表雲林縣參加全國比賽的明禮國小四健作業組「麥向明禮、麥歡樂」師生（見左圖，記者詹士弘攝）。

麥寮鄉農會總幹事許浚杰表示，在疫情壟罩下，農會仍竭盡所能辦理各種嘉惠農民的業務，配合防疫政策，以創新求變的方式推廣農業，今年成果展活動規劃農特產品烹飪示範、手作DIY課程、照顧據點養生互動課程、在地青農產品展售。

明禮國小學生配合四健會推廣，以「麥向明禮、麥歡樂」作業組展拿下雲林縣第一名，並將代表雲林縣參加全國賽，昨天在活動中獲得表揚。

麥寮鄉農會表示，農會積極推廣小麥種植，第一年農民配合度高，但因麥寮冬季鳥害嚴重，加上收成前降大雨，導致農民幾乎沒有收成，今年農民契作意願不高，但仍與「月光下友善農場」合作約10公頃小麥，另有一獨立農民種植10餘公頃，推廣面積未增加。

「月光下」表示，隔壁縣彰化種了200多公頃小麥，但鳥害並未特別嚴重，可能是麥寮冬季種植的作物除了小麥外，野鳥沒有其他作物可吃，加上耕作面積不夠大，所以損失變的更嚴重，未來對鳥害問題會需持續關注。

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