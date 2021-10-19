5倍券現金回饋 雲縣首日兌換872萬

雲林縣政府配合振興五倍券加碼回饋最高500元現金，昨起在20個鄉鎮市戶政所發放，首日出現民眾排隊超過一小時等狀況。（記者林國賢攝）

2021/10/19 05:30

排隊逾1小時、各地限量兌換惹民怨 多數民眾兌換500元

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府配合振興五倍券加碼回饋最高10%現金，昨天同步在20鄉鎮市戶政所兌換，第1天兌換達872萬。首日出現民眾排隊超過1小時、兌換地點提前停止兌換等狀況，民眾白跑一趟抱怨連連；縣府表示，會檢討改善，儘量方便民眾兌換。

縣府廣場1點多號牌發完 明天請早

現金回饋兌換於昨日上午9點開始，包括縣府廣場等多個兌換點一早7點多就有民眾排隊，人龍一度近百公尺，多數民眾都是持累積超過5000元的發票兌換500元，還有人持親友證件，一口氣換4份共2000元。

9點10分已領到500元的古坑鄉朱先生說，他早上7點就來排隊，最近剛好買了一台近6000元農機，一張發票就領到500元；住在斗六市的林小姐湊了近10張發票，才滿5000元兌換。

第1天各地都湧入兌換人潮，縣府廣場在中午1點多900張號碼牌發完，提前公告「明天請早」，許多民眾白跑一趟，抱怨縣府未提前告知「每天限量」讓他們白跑一趟；另外，由於兌換手續必須計算發票金額、並確認在雲林消費，加上兌換人潮集中，有民眾排了1個多小時才換到，抱怨太不便民、浪費太多時間。

發票將捐弱勢團體 縣長歡迎來消費

雲林縣長張麗善一早前往斗南視察兌換情況。她表示，10月8日以後只要到雲林有營業登記或稅籍登記店家消費 ，就可享有最高10%現金回饋，總金額2500萬兌完為止，另可參加高級電動車抽獎，民眾兌換現金發票將捐給弱勢團體做公益，歡迎大家來雲林消費。

至於首日兌換出現的民怨，縣府新聞處長羅楚東表示，限於人力與現金保管壓力，各鄉鎮每天兌換份數有限量，縣府會視首日各鄉鎮兌換情況調整，並設法縮短民眾兌換等待時間。

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