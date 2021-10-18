綠營參選雲縣長 蘇治芬、劉建國被看好

立委蘇治芬。（資料照）

2021/10/18 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕下屆雲林縣長選舉，民進黨將派出立委蘇治芬或劉建國挑戰尋求連任的國民黨籍雲林縣長張麗善？已成為雲林政壇最受矚目焦點，兩派支持者各擁其主，政壇人士分析，民進黨必須加速整合腳步，人選拖太久未能決定，並非好事。

擁護蘇出馬 誇民進黨雲林最強棒

民進黨想在下屆雲林縣選舉再次翻盤取得執政權，人選只有蘇治芬和劉建國二選一，目前兩人都未表態，但擁護者卻早已釋出風向，都認為所支持的對象才是代表民進黨參選縣長的最佳人選。

蘇治芬從1996 擔任國大代表，2001年擔任立法委員，2005到2014擔任了9年的雲林縣長，2016年回鍋轉戰立委，2020順利連任，是民進黨雲林政壇最強的領航者；綠營人士點出，2014年從基隆返回故鄉雲林參選雲林縣長的李進勇，在蘇治芬全力操盤下風光當選，執政成績頗獲好評的李進勇，2019年在蘇治芬公開反對的情形下，即使擁有連任優勢，同樣丟掉了執政權；支持者因而認為，蘇治芬才是民進黨在雲林的最強棒，理應由蘇治芬出馬為雲林縣奪回綠營的執政權。

支持者盼世代交替 但劉卡在停權

劉建國1998年首度參政從斗六市民代表做起，2002年及2006年兩度當選雲林縣議員，2009年轉戰立法委員成功，2012、2016、2020年都順利連任，基層紮實且地方服務和立法院優異的表現都獲得相當大的肯定；綠營人士點出，劉建國只要能獲得蘇治芬的支持，絕對有實力和張麗善一戰，而蘇治芬早在2016年回鍋轉戰立委時就曾公開表達是自己政壇最後一戰；支持者認為，蘇治芬家族在雲林從政超過半個世紀，蘇治芬立委選完選縣長，縣長當完又選立委，交棒從2016年說到現在，難道還要回頭再選縣長？該是世代交替的時候了，力挺劉建國參選下屆雲林縣長。

不過，劉建國在立法院表決萊豬進口議案時跑票，今年2月底遭民進黨中評會停權1年，恐影響提名資格，必須由中央以徵召或其他方式才能解套。

立委劉建國。（資料照）

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