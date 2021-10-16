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    首頁　>　雲林縣

    古坑芭樂、鳳梨8月水傷 農委會再勘

    在現場發現許多落地腐爛的芭樂。（劉建國服務處提供）

    在現場發現許多落地腐爛的芭樂。（劉建國服務處提供）

    2021/10/16 05:30

    2700多件申請案 只核准通過100多件 上百農民陳情

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕今年8月豪雨，雲林縣雖被列入現金救助範圍，但多數種植芭樂（番石榴）和鳳梨農民申報的天然災害救助都未獲核准，立委劉建國搬來救兵，邀請農委會副主委陳駿季等官員現場會勘，農委會應允重新認定農業災損，農民有望獲得天然災害補助。

    農委會允重新認定農損

    8月豪雨重創農產，雲林縣被列入現金救助範圍，但古坑鄉有2700多件申請案，卻只核准通過100多件，日前有上百農民日前到古坑鄉公所陳情，農民表示，「同樣是種鳳梨、芭樂，也同樣因接連旱災、水患受災嚴重，為什麼有些縣市獲救助，古坑鄉農民連一毛錢都沒有？」

    劉建國邀集農委會陳駿季副主委、農糧署、臺南區農業改良場、農業處、古坑鄉公所、多位議員及村長等重新現勘農損，劉建國表示，農委會等單位聽取芭樂農及鳳梨農的心聲後，陳駿季已同意將由農糧署、農改場、縣府以及公所重新啟動四方會勘。

    陳駿季指出，根據北農統計資料，雲林縣番石榴今年9月和10月份交易量與去年同期比較減少3成以上，顯示8月豪雨確實影響番石榴產量；鳳梨根部因豪雨造成根部腐爛，有延遲性災損發生情形。

    請農民21日前供照片佐證

    劉建國表示，農委會已請古坑鄉公所以專案方式重新認定古坑鄉番石榴、鳳梨天然災害救助申請案，公所將以初勘已拍攝照片為主進行重新認定，並採用農民提供照片作為佐證資料，請農民在10月21日前提供當時損害照片送公所作為輔助參考，並請縣府於儘速邀集公所、農糧署中區分署、改良場等會同認定，讓受災農民盡早領到災害救助金。

    農委會副主委陳駿季（中）等官員到古坑重新會勘。（劉建國服務處提供）

    農委會副主委陳駿季（中）等官員到古坑重新會勘。（劉建國服務處提供）

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