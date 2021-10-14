8月大雨減產 木瓜每顆零售價破200元

林內農會木瓜評鑑比賽，由李樹勳（右二）拿下木瓜王頭銜。（記者詹士弘攝）

2021/10/14 05:30

林內木瓜批發價每公斤130元 較往年同期高4到5倍

〔記者詹士弘／雲林報導〕木瓜創天價，每顆零售價破200元，批發價每公斤更是上看130元，是往年同期價格的4到5倍；林內農會總幹事黃國洲表示，木瓜價格創高，主要是8月大雨造成木瓜嚴重災損的後續效應，他擔任總幹事17年，除遇颱風造成的短期漲價效應外，沒看過木瓜價格這麼高過。

農會總幹事黃國洲 沒看過如此高價

林內鄉木瓜種植面積約250公頃，佔全國產量的10分之1，生產的品種以台農二號及日昇種為主，林內鄉農會近年來集結木瓜農完成「紅透台灣網室木瓜產銷履歷集團認證」，並推動無農藥防治種植方法，讓木瓜品質及安全全面升級。

黃國洲指出，今年8月連續降雨，重創林內木瓜生產，南台灣的木瓜也幾乎全軍覆沒，往年這時候是台灣木瓜盛產期，但今年除了南投縣及林內外，幾乎沒有木瓜產出，而林內90餘名木瓜農中，也剩不到30人種的木瓜可供販售，往年這段時間農會每天可出約2000箱的木瓜，今年剩不到200箱，颱風過後也沒這麼慘。

木瓜評鑑比賽 李樹勳拿下木瓜王

林內鄉農會表示，往年木瓜批發價在這段期每公斤約30元上下，今年因木瓜產量大減，批發價已上揚至130元，高價已持續半個月以上，所幸大雨災後倖存的木瓜品質佳，甜度最高可達15度，遠高於往年的12度，每顆木瓜可賣逾200元，一箱賣1300元，木瓜價格「貴森森」，冰果室的木瓜牛奶可能得停賣了。

林內農會昨天辦理木瓜評鑑比賽，有28人報名比賽，最後由種植木瓜6年的李樹勳拿下「木瓜王」，他表示，今年木瓜因大雨水傷嚴重，多數農友都沒有收成，他遵照農會的輔導進行田間管理、很認真種，林內木瓜王終於輪到他當了。

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