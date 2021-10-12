圓規強風揚塵空品差 麥寮褐色警報

麥寮地區揚塵嚴重，一度出現紫爆。（讀者提供）

2021/10/12 05:30

雲林PM10飆高 AQI惡化至357達有害等級 發細胞簡訊提醒民眾避免外出

〔記者黃淑莉、林國賢、蔡宗勳／綜合報導〕圓規颱風昨天帶來強風導致濁水溪揚塵，雲林崙背、麥寮及台西空氣品質惡化，其中麥寮在下午2時AQI（空氣品質指標）357，達到有害等級的褐色警報，雲林縣府及第四河川局加強濁水溪沿岸灑水，並發出細胞簡訊，提醒民眾避免外出，做好自我防護工作。

濁水溪沿岸加強灑水降塵

雲林縣環保局指出，昨天濁水溪沿岸風速約有11、12m/s，一早麥寮、台西及崙背空氣品質已達橘色警戒，指標污染物為PM10（懸浮微粒），即通知相關局處啟動應變措施，PM10濃度急速飆高，二崙旭光揚塵監測站數值上午10時每立方米已達1000微克，一直持續到下午2時濃度才降下來。

崙背、台西也達「紅害」

此外，空氣品質監測資料，昨天中午麥寮PM10每小時濃度高達每立方米687微克，AQI高達270紫爆等級，到下午2點左右PM10濃度降為444，但AQI高達357惡化為褐色警報；同時間崙背、台西也達「紅害」。

入秋後首件揚塵事件，環保局、消防局派員前往自強大橋、西濱大橋進行灑水，四河川也針對濁水溪沿岸22口水井、高灘裸露地、低灘裸露地、培厚植栽區水線噴灑及便道水車灑水。

風吹砂 能見度不到500公尺

麥寮鄉代吳明宜說，濁水溪畔能聽到強風「呼呼」聲，強風將濁水溪裸露灘地砂塵捲起，漫天風砂幾乎遮蔽整條道路，能見度不到500公尺，只要沒有植被或水覆蓋的灘地，就可以看到砂塵被捲起來吹向天空情況，空品很差。

吳明宜說，每年中秋節過後進入東北季風期，也是濁水溪揚塵危害最嚴重時期，雖四河局、縣府近幾年透過綠覆蓋、水覆蓋等方法減少裸露灘地面積降低揚塵危害，但仍有部分新增裸露地或植被死亡的灘地出現，希望能加速治理腳步，減少居民「吃飯摻砂」的日子。

朴子、新港測得AQI破百

嘉縣環保局長張根穆說，嘉縣昨天下午3點即時空氣品質通報，空氣品質指標AQI朴子測站126、新港測站107，兩站指標污染物都是懸浮微粒（PM10），都已達二級預警應變任務，依據「嘉義縣區域空氣品質嚴重惡化防制計畫書」及「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」，進行相關防制應變及防護聯繫事宜，同時呼籲敏感體質者避免外出，若要出門，務必做好防護措施。

麥寮鄉揚塵嚴重，道路被漫天風砂，能見度不到500公尺。（讀者提供）

雲林縣消防局加強西濱大橋及自強大橋下濁水溪高灘地灑水。（雲林縣環保局提供）

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