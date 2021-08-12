斗六雲林路二段六巷塌陷 恐封2個半月

下陷路段水利處已緊急用給配鋪平，但道路依舊封閉中。 （記者詹士弘攝）

2021/08/12 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市雲林路二段6巷前晚發生大規路基下陷，道路中斷，雲林縣府水利處漏夜以給配填平道路，讓暫時無法進出的台西客運大客車可以駛出，目前道路持續封閉中，未來得進行穩定道路、護岸修護工程，初步須封路2個半月。

深度逾1公尺 連電桿也傾斜

斗六市民代表曾博鴻表示，塌陷的道路位在台西客運的保養廠前，下陷範圍廣，深度超過1公尺，連電線桿也傾斜，由於陷塌地點緊臨雲林溪，護岸也岌岌可危，所幸塌陷時無人車經過。

居民疑與下水道施工有關

附近居民表示，下陷區旁緊臨污水下水道的施工點，施工時，連附近房子都感覺到震動，曾向相關單位反映，都沒得到回應，現在道路莫名其妙下陷，擔心與下水道工程有關。

水利處先給配填平鋪鋼板

縣府水利處長許宏博研判路基已被掏空，展開外水排除，並連夜用給配填補塌陷區，鋪上鋼板，讓困在保養廠的客車先行駛離，隨後進行緊急工程，避免繼續塌陷，並吊掛太空包穩定護岸。

水利處表示，等道路下陷狀況穩定後，將進行護岸及道路修復，並調查路基淘空原因，初步估計可能封路兩個半月。

斗南東外環道 也出現裂縫

另斗南鎮東外環道與東明橋銜接處的進橋板下方路基疑似掏空，裂縫處最深逾5米，恐發生路面崩塌，昨天斗南公所與代表會前往會勘，丈量發現最淺處深度有近1米，最深處超過5米。

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