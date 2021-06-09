染疫風險高 雲林監理站：勿搭白牌車

雲縣府端午連假將於高鐵雲林站設快篩站。（記者林國賢攝）

2021/06/09 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣昨天沒有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診個案，確診個案維持16例，1人死亡。為避免端午連假出現防疫破口，雲林縣監理站呼籲民眾儘量不要返鄉，尤其不搭乘白牌車，造成疫情擴散；縣政府11日至13日將在高鐵雲林站、台鐵斗南、斗六車站設置快篩站，呼籲返鄉民眾先進行快篩，確定陰性後再回家。

加強稽查白牌車 可罰10至50萬

雲林監理站站長吳孟峰指出，雲林縣合法計程車、客運公車都有嚴謹的消毒防疫訓練，落實防疫工作，且每輛車都設置「簡訊實聯制」，並張貼QR-Code供旅客掃描，方便溯源。反觀白牌車駕駛身分難以掌握，也無法知道其車上防疫措施是否完善，也難以掌握上一位乘客健康情況，民眾搭車風險相當高，為了自己與家人健康，建議不要搭乘，監理站將與警方搭配加強稽查。

吳孟峰說，白牌車載客本屬違法，一旦查獲將依「公路法」加重處罰，個人處10萬至50萬元罰鍰，法人部分最高處罰鍰2500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照。

端節雙鐵車站設快篩站

吳孟峰呼籲民眾，端午連假儘量不要出門，民眾若萬不得已需要搭車須全程載口罩，包括車上及在轉運站、車站候車區禁止飲食。

雲林縣衛生局指出，雙鐵車站快篩站設置時間為高鐵雲林站6月11日下午4點到深夜11點、6月12、13日從早上7點到深夜11點；台鐵斗六、斗南2車站11日下午4點到凌晨零點、12及13日則是早上8點到凌晨零點。

縣府指出，快篩站快篩約30分鐘就有結果，請回鄉遊子多花30分鐘守護家人健康，若快篩陰性回家後，也請做好自主健康管理、防疫相關工作。

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