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    首頁　>　雲林縣

    苗栗工廠確診者返雲林 傳染家人

    2021/06/05 05:30

    〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕雲林昨天新增一例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，案10157是虎尾鎮安溪里72歲女性，被從苗栗返家的女兒傳染，雲林縣長張麗善指出，雲林累計12例本土確診都是家庭群聚感染，端午節將屆拜託鄉親盡量少移動，守在家、少出門，避免疫情再擴大。

    案10157的女兒案9837是苗栗縣前天公布確診者，雲林縣衛生局長曾春美表示，案9837在5月29、30日回虎尾娘家，6月1日出現發燒、喉嚨有痰等症狀，2日檢驗結果陽性，其母案10157當天被匡列為居家隔離，安排到醫院採檢2日確診，CT值21，可以確定是被女兒傳染，感染源來自苗栗工廠群聚。

    足跡曾到虎尾美髮店、市場

    曾春美表示，案10157行動不便，29日曾與女兒案9837到虎尾美髮工作坊、立仁黃昏市場及中藥房外，其他時間都在安溪里住家，相關足跡地點都已完成清消，匡列11人居家隔離。

    完成清消 匡列11人居家隔離

    張麗善強調，端午節連假將屆，但疫情嚴峻，南北走動就會把病毒帶著走，呼籲民眾暫時不要返鄉，以電話或視訊問候及關懷。

    另外，其他縣市發生麻將群聚事件，張麗善呼籲民眾守在家、少出門，也不要呼朋引伴打麻將或打牌，麻將摸來摸去，感染的機率很高。

    虎尾鎮長丁學忠透過直播呼籲鎮民務必做好防疫措施，若有足跡重疊民眾請加強自主健康管理。另外，配合防疫工作，鎮內公有市場已經採取單一進出口，希望民眾能夠配合管制，同時能夠自主分流，讓市場人潮能夠疏散，減少群聚，降低感染風險。

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