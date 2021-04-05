媽祖遶境減垃圾 雲縣籲自備餐具

大甲媽祖遶境吸引數萬人參加，雲林縣環保局籲請信眾自備環保餐具及水杯，跟媽祖作伙愛地球。（資料照，記者黃淑莉攝）

2021/04/05 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大甲媽遶境、白沙屯媽北港進香，將分別於本月9日、11日登場，沿途各宮廟、民眾提供飲料、點心及熱食給隨香信徒免費享用，雲林縣環保局籲請大家自備環保餐具，落實防疫也達到垃圾減量，環保局推出資源回收兌換好禮活動，邀請大家和媽祖作伙愛地球。

去年垃圾量約6.6公噸

大甲媽遶境9日深夜11點多起駕，18日回宮，11日、14日駐駕雲林西螺福興宮；白沙屯媽祖11日深夜11點40分起駕，16日中午左右抵達北港，16日晚上11時進火，19日回拱天宮。

環保局表示，媽祖的信徒眾多，每次遶境許多善心人士自發性提供點心、齋食或飲料讓信徒免費享用，根據統計，去年光是大甲媽遶境，在雲林產生垃圾量約6.6公噸、資源回收量約6.9公噸.，其中回收垃圾以免洗餐具、飲料杯瓶最多。

設好禮兌換站 鼓勵環保

環保局指出，今年大甲媽遶境預估有3、4萬人次參加，白沙屯媽祖進香報名超過7萬人，若大家能自備餐具、杯子重覆使用，可減少大量垃圾。

為鼓勵民眾自備餐具、做好回收，環保局在11日、14日分別在西螺大橋南側廣場、西螺全家七崁店設置好禮兌換站，除自備環保餐具可換限量好禮外，回收乾電池、塑膠杯、玻璃瓶也可換取環保洗衣精。

雲林縣環保局長張喬維表示，兌換活動時間、地點可搜尋臉書粉絲專頁「2021雲林縣媽祖遶境台灣乾淨」，呼籲鄉親和媽祖作伙做環保愛地球。

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