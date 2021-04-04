雲林濁水溪出海口 200種鳥類棲息

濁水溪出海口鳥類生態豐富，賞鳥新樂園。（記者林國賢翻攝）

2021/04/04 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林濁水溪出海口由於定砂保育成果顯現，麥仔簝文化協會、雲林縣野鳥學會今年觀察到黑面琵鷺、沙丘鶴、東方白鸛等近200種鳥類棲息活動，成為鳥類生態觀察新秘境。

沿岸植栽提供良好環境

麥仔寮文化協會理事長吳明宜指出，雲林沿海地區原來就是許多候鳥度冬棲息地，每年3、4月多達20餘萬隻候鳥出境北遷，近幾年第四河川局、林務局、縣府等單位積極在濁水溪口沿岸植栽等綠覆蓋保育工作，提供留候鳥良好的棲息環境。

籲前往觀賞勿過度打擾

吳明宜說，去年冬天開始協會與雲林縣野鳥協會合作於濁水溪出海口觀察鳥類，截至3月底記錄到300多隻黑面琵鷺，另外也觀察到7隻少見的東方白鸛、沙丘鶴等珍稀鳥類，還有小水鴨、青足鷸、白鷺、紅冠水雞、白頭翁、水雉、魚鷹、澤鵟等留候鳥約近200種鳥類，希望有更多資源與生態環境專家投入，讓這塊自然生態區在最完整的保護狀態下，成為賞鳥地點。

去年底濁水溪出海口曾發現非法架設鳥網，志工雖前往拆除，但仍有反嘴鴴、小環頸鴴、赤頸鴨等候鳥掛網死亡，吳明宜呼籲民眾不要任意捕捉危害鳥類，另前往賞鳥時不要過度打擾，共同維護這塊生態淨土。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，文觀處數次前往濁水溪口勘察，河川局、林務局、縣府在濁水溪河口抑制揚塵工法，約有1000公頃大綠洲與自然濕地，且生態豐富，是雲林珍貴的環境教育場域。

吸引民眾前往欣賞。（記者林國賢翻攝）

雲林沿海地區留候鳥生態豐富。（記者林國賢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法