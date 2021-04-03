闖關遊戲拿禮物 雲林6區「童」樂

氣墊城堡是小朋友的最愛。（記者詹士弘攝）

2021/04/03 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕慶祝兒童節，雲林6區同步辦理闖關活動，現場還有學生才藝表演、消防演練、氣墊城堡等遊戲讓孩子體驗，每區都準備1000份小禮物要送給闖關成功的小朋友。

雲林縣的兒童節活動比創意、比多元，各地規劃不同特色主題遊戲與闖關活動，斗六藝術水岸園區除有闖關活動，還可欣賞劇團演出及MOMO家族唱跳秀。在斗南國小的「親子童樂會」，除有各項運動關卡，還有攀樹體驗。虎尾則是在公所前廣場舉行，除了親子闖關，還有魔術表演看不完。

西螺的兒童節活動在安定國小，辦理「健康好兒童」體能遊戲。北港的北辰國小安排食農教育主題的「e起運動保健康」，讓小朋友動得健康，也要吃得健康。台西國小的「海口嬉遊記」有打彈珠及尪仔標復古小遊戲。兒童節當天水林黃金蝙蝠館則有「樂蝠．LOVE．兒童日」活動，提供親子體驗探索學習去處。

縣長張麗善表示，全中運17日將在雲林舉行，縣內高中以下的學生及幼兒記得帶著集章卡，到比賽場館或是參加15日的草地音樂會，蓋章集點，滿4格就可參加抽獎，有高階手機、Switch、腳踏車、平板電腦等2000多份獎品，5月20日將公開抽獎。

雲林縣府也鼓勵家長，連假期間帶孩子到縣內社教場館遊玩，斗六官邸兒童館有兒童節限定的闖關活動；二手玩具屋有「有氧舞蹈x手作DIYx親子桌遊」親子活動；斗南他里霧文化園區有「樂闖他里霧，快樂拿禮物」趣味闖關行動。

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