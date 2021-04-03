為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    闖關遊戲拿禮物 雲林6區「童」樂

    氣墊城堡是小朋友的最愛。（記者詹士弘攝）

    氣墊城堡是小朋友的最愛。（記者詹士弘攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕慶祝兒童節，雲林6區同步辦理闖關活動，現場還有學生才藝表演、消防演練、氣墊城堡等遊戲讓孩子體驗，每區都準備1000份小禮物要送給闖關成功的小朋友。

    雲林縣的兒童節活動比創意、比多元，各地規劃不同特色主題遊戲與闖關活動，斗六藝術水岸園區除有闖關活動，還可欣賞劇團演出及MOMO家族唱跳秀。在斗南國小的「親子童樂會」，除有各項運動關卡，還有攀樹體驗。虎尾則是在公所前廣場舉行，除了親子闖關，還有魔術表演看不完。

    西螺的兒童節活動在安定國小，辦理「健康好兒童」體能遊戲。北港的北辰國小安排食農教育主題的「e起運動保健康」，讓小朋友動得健康，也要吃得健康。台西國小的「海口嬉遊記」有打彈珠及尪仔標復古小遊戲。兒童節當天水林黃金蝙蝠館則有「樂蝠．LOVE．兒童日」活動，提供親子體驗探索學習去處。

    縣長張麗善表示，全中運17日將在雲林舉行，縣內高中以下的學生及幼兒記得帶著集章卡，到比賽場館或是參加15日的草地音樂會，蓋章集點，滿4格就可參加抽獎，有高階手機、Switch、腳踏車、平板電腦等2000多份獎品，5月20日將公開抽獎。

    雲林縣府也鼓勵家長，連假期間帶孩子到縣內社教場館遊玩，斗六官邸兒童館有兒童節限定的闖關活動；二手玩具屋有「有氧舞蹈x手作DIYx親子桌遊」親子活動；斗南他里霧文化園區有「樂闖他里霧，快樂拿禮物」趣味闖關行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門
    誰瞎？騎士嗆「口湖休息站」無重機車格 公總：依規比照小型車
    2021/03/27 09:36

    誰瞎？騎士嗆「口湖休息站」無重機車格 公總：依規比照小型車

    雲林第1張E酷幣學生證亮相！學習歷程全紀錄
    2021/03/27 11:59

    雲林第1張E酷幣學生證亮相！學習歷程全紀錄

    雲林全國槌球錦標賽 250選手精彩競技
    2021/03/27 12:16

    雲林全國槌球錦標賽 250選手精彩競技

    缺雨茶樹乾枯 茶農嘆無茶可採
    2021/03/27 15:44

    缺雨茶樹乾枯 茶農嘆無茶可採

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播