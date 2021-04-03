為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    迎遶境「雙媽會」 雲林3鄉鎮有機會

    2021/04/03 05:30

    〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕農曆3月瘋媽祖的季節將至，大甲媽與白沙屯媽兩大媽祖遶境進香活動將分別於4月9日及11日出發，由於出發僅間隔2天，兩位天后是否有機會在遶境過程中偶遇、會香？信徒推估，雙天后相會日期最可能在14日，包括雲林虎尾、元長和西螺等3鄉鎮都有機會。

    大甲媽與白沙屯媽 起駕差2天

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境預定9日起駕，12日抵達嘉義新港奉天宮，並在14日起駕返程，當天晚上就會抵達並駐駕西螺福興宮；白沙屯拱天宮媽祖預定11日起駕，16日抵達北港。

    雙天后相會 14日最有可能

    根據兩大媽祖遶境時程推估，雙媽會唯一可能的時點就在14日，當天大甲媽將從嘉義新港出發前往西螺福興宮，而白沙屯媽則在前往北港朝天宮途中。

    西螺、元長和虎尾都有可能

    由於大甲媽祖遶境的路線以及停靠休息站都是固定的，14日會經過虎尾鎮、元長大東庄媽祖廟及西螺吳厝朝興宮，晚間駐駕西螺福興宮。

    而白沙屯媽祖遶境路線不固定，若白沙屯媽走的是海線，則雙媽不可能相會，但若走的是縱貫線，最大可能還是由西螺進入雲林，屆時在西螺、元長和虎尾等地都有「雙媽會」的可能。

    企業捐口罩 將發遶境信徒

    另外，北港朝天宮及苗栗拱天宮獲萬泰科技捐贈50萬片口罩，將可供參加白沙屯媽祖到北港遶境活動的信徒使用，原則上將優先分配給參與活動的信徒每人3片，其餘的口罩會在進香過程中發放給需要的信眾。

    昨天朝天宮在媽祖前進行口罩過爐祈福儀式，希望進香信眾拿到的口罩不僅可以防疫，還得到加持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門
    雲林第1張E酷幣學生證亮相！學習歷程全紀錄
    2021/03/27 11:59

    雲林第1張E酷幣學生證亮相！學習歷程全紀錄

    雲林全國槌球錦標賽 250選手精彩競技
    2021/03/27 12:16

    雲林全國槌球錦標賽 250選手精彩競技

    缺雨茶樹乾枯 茶農嘆無茶可採
    2021/03/27 15:44

    缺雨茶樹乾枯 茶農嘆無茶可採

    無水可澆灌 雲縣樟湖山區茶樹乾枯
    2021/03/28 05:30

    無水可澆灌 雲縣樟湖山區茶樹乾枯

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播