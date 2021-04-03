迎遶境「雙媽會」 雲林3鄉鎮有機會

2021/04/03 05:30

〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕農曆3月瘋媽祖的季節將至，大甲媽與白沙屯媽兩大媽祖遶境進香活動將分別於4月9日及11日出發，由於出發僅間隔2天，兩位天后是否有機會在遶境過程中偶遇、會香？信徒推估，雙天后相會日期最可能在14日，包括雲林虎尾、元長和西螺等3鄉鎮都有機會。

大甲媽與白沙屯媽 起駕差2天

大甲鎮瀾宮媽祖遶境預定9日起駕，12日抵達嘉義新港奉天宮，並在14日起駕返程，當天晚上就會抵達並駐駕西螺福興宮；白沙屯拱天宮媽祖預定11日起駕，16日抵達北港。

雙天后相會 14日最有可能

根據兩大媽祖遶境時程推估，雙媽會唯一可能的時點就在14日，當天大甲媽將從嘉義新港出發前往西螺福興宮，而白沙屯媽則在前往北港朝天宮途中。

西螺、元長和虎尾都有可能

由於大甲媽祖遶境的路線以及停靠休息站都是固定的，14日會經過虎尾鎮、元長大東庄媽祖廟及西螺吳厝朝興宮，晚間駐駕西螺福興宮。

而白沙屯媽祖遶境路線不固定，若白沙屯媽走的是海線，則雙媽不可能相會，但若走的是縱貫線，最大可能還是由西螺進入雲林，屆時在西螺、元長和虎尾等地都有「雙媽會」的可能。

企業捐口罩 將發遶境信徒

另外，北港朝天宮及苗栗拱天宮獲萬泰科技捐贈50萬片口罩，將可供參加白沙屯媽祖到北港遶境活動的信徒使用，原則上將優先分配給參與活動的信徒每人3片，其餘的口罩會在進香過程中發放給需要的信眾。

昨天朝天宮在媽祖前進行口罩過爐祈福儀式，希望進香信眾拿到的口罩不僅可以防疫，還得到加持。

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