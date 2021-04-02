雲林易塞車熱點 清明連假交管

國1虎尾交流道北上入口匝道4、5兩日封閉。（記者林國賢攝）

2021/04/02 05:30

包括各墓區、高鐵站、朝天宮、武德宮及虎尾市區 警提醒留意交通即時資訊

〔記者林國賢／雲林報導〕清明連假今天開始，雲林警察局提醒4日是掃墓高峰期，各墓區人車多，另高鐵雲林站、朝天宮、武德宮及虎尾市區都是易塞車熱點，提醒用路人留意交通即時資訊，同時配合員警指揮，避免塞車浪費時間。

各鄉鎮公墓規劃疏導計畫

雲林縣警察局指出，清明假期共有4天，預估4日是掃墓高峰期，各鄉鎮公墓周邊道路都可能出現車輛壅塞，已請安各分局規劃相關疏導計畫，也請用路人遵守各項交管措施。

虎尾警分局指出，紓解高鐵雲林站車潮、人潮，昨天下午4點就實施車道分流等交通管制措施，2日至5日每天上午8點至晚間10點學府路往車站的車輛須先右轉學站前東路再於學府一路迴轉進入，請接送旅客民眾配合管制引導，另請善加利用該站合作之停車場，享有30分鐘免費優惠。

景點人車多 規劃替代路

國道1號虎尾交流道北上入口匝道4、5 日上午7點到下午7點封閉，用路人請繞道前往西螺交流道進入國道。

虎尾警分局指出，連假期間虎尾鎮市區林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路及防汛道路等其他道路繞行。

另外，朝天宮、武德宮都會出現大量祈福遊覽信徒，台19線、雲145線車流量都會大幅增加，北港警分局將加強北港大橋周邊道路巡查，即時疏道車流。

消防局指出，今年1至3月縣內雜草、墓地火警有1170件，較去年同期增加4成，民眾掃墓祭祖遵守「四不二記得」，即不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，以及記得收拾垃圾、熄滅餘火。

高鐵雲林站周邊道路，清明假期進行改道分流措施。（記者林國賢攝）

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