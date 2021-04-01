降雨少、個頭小 雲林海區蒜頭失收

雲林大蒜進入採收季節，沿海地區普遍減產。（記者詹士弘攝）

2021/04/01 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕大蒜已進入採收季節，去年產季因降雨量少，大蒜產量較往年差很多，加上蒜種、缺工問題，一分地大蒜種植成本約7萬元，但雲林沿海地區很多蒜田一分地僅收一千多台斤，加上溼蒜產地價格部分跌破40元，蒜農大呼虧錢。

一分地產量剩千餘斤

雲林縣蒜頭產量及種植面積占全國9成以上，目前進入採收期，去年因大蒜短缺，每公斤批發價曾高達333元，今年蒜頭才成熟，雲林各地盜採事件就頻傳，大蒜需種植6到7個月才能收成，蒜農除得面對失竊風險外，因蒜種每台斤在200元以上，農村勞動力不足，也使種植成本大增，每分地從5萬多元飆升至7萬元，今年又失收，直呼虧錢。

部分溼蒜產地價 跌破40元

台西的蒜農表示，往年一分地可收成約3000台斤的大蒜，但今年疑因沒有下雨，蒜頭長不大，普遍失收，沿海地區一分地只能收千餘台斤，較慢種植的蒜田產量甚至跌破千斤，而溼蒜產地價也不高，部分地區每台斤跌破40元，為減少虧損，只能自己曬乾自己賣。

盜採頻傳 警護蒜破3案

另外，面對盜採事件頻傳，台西警分局也提早展開「護蒜專案」，近日就連破3案，其中家住台南的徐姓婦人到雲林四湖拜完海清宮包公後，返家時趁夜色昏暗，順路就採了蒜田的幾株蒜頭，結果「賊星該敗」，由於汽車大燈未熄，引起警方注意，發現女子從蒜頭田裡走出來，當場查獲該女竊取蒜頭21株（約重一台斤），市值約40元，被依竊盜罪移送地檢署偵辦，警方也直說神明好靈。

另東勢分駐所接獲民眾報案，指其採收完的蒜頭遭人竊盜未遂，依車牌追人，在蔡姓男子的自小客車後乘客座及後行李箱發現兩袋蒜頭；另麥寮有2名男子毒品人口，因缺錢花用心生歹念，分工執行「兩段式偷竊」，先由林姓犯嫌騎機車至蒜頭田將蒜頭整株拔起，堆放在路旁後，再聯絡李嫌駕駛自小客車至行竊現場，竊得蒜頭數量約為210台斤左右，變賣所得7500元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法