雜草墓地火警 雲縣較去年同期增4成

2021/03/31 05:30

〔記者黃淑莉、林宜樟／綜合報導〕雲林縣消防局統計今年1至3月縣內雜草、墓地火警有1170件，較去年同期增加4成，消防人員疲於奔命，也讓水情更吃緊、空氣污染惡化。雲林縣消防局請民眾清明掃墓祭祖，避免燃燒雜草、亂丟菸蒂，離去前確定熄滅餘火。

消防局呼籲遵守四不二記得

連日來雲林20鄉鎮市雜草火警頻傳，消防局表示，連續半年降雨量極少，雜草乾枯嚴重，火勢一發不可收捨，迅速蔓延，今年雜草火警較往年增加，一至三月雜草、垃圾、墓地及廢棄物火警別有415件、368件、387件，去年一至三月分別為187、246及385件。

消防局指出，雜草、墓地火警位置水源取得困難，需調派多部水車前往支援，全台水情吃緊，火災灌救要耗費許多水，加速水情惡化，另外，受風向影響、擴散條件不佳，連日來空氣品質不佳，雜草燃燒產生大量濃煙，對空污雪上加霜。

消防局表示，依消防法規定，山林田野引火燃燒須依法申請，且燃燒時要注意風速、安全間距、現場派人戒護監控、事先準備好滅火器具、餘燼要完全處理以防復燃，違者可處3000元以下罰鍰；另露天燃燒依空氣污染防制法可罰1200元以上10萬元以下罰鍰。

消防局呼籲，清明掃墓祭祖請民眾遵守「四不二記得」，四不即不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；二記得則為記得收拾垃圾、記得熄滅餘火。

大林義消自費購噴霧機迅速救災

另外，嘉義縣大林義消分隊為克服救災困境，自費購買3組噴霧機及大水桶放置在小貨車，火警發生時第一時間可抵達火災現場，協助救災。

大林義消分隊長江新永說，近年來購置由噴霧機、大水桶及特製小瞄子組成的滅火設備，每組約2萬5000元，共有3組，用水量只需一般消防車10分之1，是山林田野火災救災利器，缺水時期更可節省水資源。

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