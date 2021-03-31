憶童年貧苦 2千份炸雞腿請學童

崙背國小頒發感謝狀給林明期（左四）。（記者詹士弘攝）

2021/03/31 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕崙背國小慶祝兒童節，2千份免費炸雞腿送上門。「阿錡」林明期表示，小時候全家分食5塊臭豆腐的經驗，讓他深覺雲林縣弱勢學生需要被關懷，崙背國小是關懷列車停靠的第一站，2000份炸雞腿讓小朋友吃個夠，一人可以分到3塊，下一站要到飛沙國中。

本報日前報導雲林縣四湖偏鄉學生捨不得獨自吃掉校長獎勵的雞排，「愛的總舖師義工團」前往飛沙國中炸雞排要讓小朋友吃個夠新聞後，「阿錡」看了感同身受，讓他想起小時候家境困難，父親一個月會花10元買一次臭豆腐，一共5塊讓全家一起分享，當時媽媽疼他，自己的那一塊沒吃，留給他吃，現在他從地方電視台主持人起家，投入生技產業，創立「紅螞蟻」品牌，行有餘力下，也希望能回饋地方，讓偏鄉的小朋友可以吃到滿足。

崙背國小昨天舉辦兒童節慶祝活動，林明期選定崙背國小發放雞腿，原本弱勢學生有70人，不希望只發給弱勢孩子讓人產生歧視感，全校650名小朋友人人有獎，共捐贈2千份炸雞腿，一個小朋友可分到3支，另天下糧倉（南門企業）贈送750罐飲品。

林明期表示，送雞腿給崙背國小是他的第一步，未來希望關懷列車把幸福的滋味一一送達雲林偏鄉，下一站預定到飛沙國中。

崙背國小慶祝兒童節辦活動，林明期送上2000份炸雞腿，讓孩子品嚐幸福滋味。（記者詹士弘攝）

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