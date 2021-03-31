工廠違法排廢水 烏塗大排魚暴斃

林內烏塗大排魚群暴斃，環保局及清潔隊人員撈除魚屍。（記者詹士弘翻攝）

2021/03/31 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕民眾通報雲林縣林內鄉烏塗大排有大量魚群暴斃及大量泡沫情形，雲林縣環保局啟動陳情專案稽查，在上游發現1家工廠未申請排放許可，逕行排放廢水，已違反水污染防法規定，除現場開單告發外，並要求業者立即停止排廢水。

環局初步檢測含氧量不足

有民眾在臉書貼文，指林內鄉烏塗大排浮出大量魚屍，水流烏黑且傳出陣陣惡臭，質疑有工廠亂排廢水；環保局接獲消息後，派員至現場先採集水樣送驗，初步檢測pH值及水溫並無異常，但溶氧〈1 mg/L，明顯含氧量不足。

稽查人員循排水往上游追查可疑污染源，發現大排上游有1家工廠將廠區廢水接管排入大排中，經查該廠應屬於水污染防治法管制工廠，在未取得排放許可下排放廢水，已明顯違反水污染防治法第14條規定。

無許可偷排 可處600萬以下罰款

環保局人員除了在工廠廢水排放口採集水樣送驗外，並要求立即停止排放，不得再有廢水產出。後續將依水污染防治法第14條第1項規定進行裁罰，最高可處600萬元以下罰款。

環保局、雲林縣動植物防疫所、農田水利署雲林管理處西螺分處與林內鄉清潔隊合力清除魚屍，共計清除約180公斤魚體，由動植物防疫所進行後續消毒作業。

雲林縣環保局副局長黃富義表示，業者在營運前都應先確認是否應向環保單位申請相關許可文件，並確實操作廢水設施，確實遵守各項環保規定，排放水質應符合放流水標準才可排放，切勿心存僥倖，若查獲違法情事，將依法告發。

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