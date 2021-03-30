雲林麥寮鄰近5鄉疾病篩檢 將辦30場

2021/03/30 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台塑企業與雲林長庚醫院共同辦理「麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢」起跑，預計辦30場，雲林長庚醫院院長黃東榮指出，檢測項目有肝功能、肺功能障礙、代謝症候群及慢性脫水，篩檢異常個案還有專人追蹤關懷。

台塑企業每年補助台西、麥寮鄉民健檢費用外，2018年起也針對東勢、四湖、崙背、褒忠及彰化縣大城鄉等5鄉辦理疾病篩檢。

雲林長庚昨天說明去年篩檢成果，黃東榮表示，篩檢並沒有年齡限制，但受檢族群以老年人居多，結果發現代謝症候群異常比例偏高，另肺功能有輕、中度障礙共約4成，有多數是侷限性肺功能障礙，發生原因肥胖等代謝症候群相關。

值得注意是肝功能，C肝抗體陽性率平均14%，遠高於全國的4%；C肝抗原陽性率平均為17%，其中崙背高達30%。

黃東榮指出，雲林沿海C肝問題嚴重，甚至有的村落高達4、50%，院方與雲林縣衛生局合作加強C肝防治，對篩檢陽性個案由個管師電訪，安排就醫治療，成效還不錯。

黃東榮表示，這幾年也發現雲林沿海民眾脫水比率偏高，人脫水會導致中風、高血壓及糖尿病等疾病惡化，而且容易引起老人認知功能受損及跌倒，因此今年篩檢增加慢性脫水檢測。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，對篩檢異常民眾，台塑後續電話追蹤，協助就醫或治療，也會加強衛教，今年5鄉將辦理30場，歡迎民眾多加利用。

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