為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林麥寮鄰近5鄉疾病篩檢 將辦30場

    2021/03/30 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕台塑企業與雲林長庚醫院共同辦理「麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢」起跑，預計辦30場，雲林長庚醫院院長黃東榮指出，檢測項目有肝功能、肺功能障礙、代謝症候群及慢性脫水，篩檢異常個案還有專人追蹤關懷。

    台塑企業每年補助台西、麥寮鄉民健檢費用外，2018年起也針對東勢、四湖、崙背、褒忠及彰化縣大城鄉等5鄉辦理疾病篩檢。

    雲林長庚昨天說明去年篩檢成果，黃東榮表示，篩檢並沒有年齡限制，但受檢族群以老年人居多，結果發現代謝症候群異常比例偏高，另肺功能有輕、中度障礙共約4成，有多數是侷限性肺功能障礙，發生原因肥胖等代謝症候群相關。

    值得注意是肝功能，C肝抗體陽性率平均14%，遠高於全國的4%；C肝抗原陽性率平均為17%，其中崙背高達30%。

    黃東榮指出，雲林沿海C肝問題嚴重，甚至有的村落高達4、50%，院方與雲林縣衛生局合作加強C肝防治，對篩檢陽性個案由個管師電訪，安排就醫治療，成效還不錯。

    黃東榮表示，這幾年也發現雲林沿海民眾脫水比率偏高，人脫水會導致中風、高血壓及糖尿病等疾病惡化，而且容易引起老人認知功能受損及跌倒，因此今年篩檢增加慢性脫水檢測。

    台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，對篩檢異常民眾，台塑後續電話追蹤，協助就醫或治療，也會加強衛教，今年5鄉將辦理30場，歡迎民眾多加利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門
    口湖下崙國小越級挑戰 贏得全國中華盃舞龍舞獅賽雙冠王
    2021/03/23 12:22

    口湖下崙國小越級挑戰 贏得全國中華盃舞龍舞獅賽雙冠王

    雲林水林海埔村埤塘將重生 為居民添休閒綠帶
    2021/03/23 12:35

    雲林水林海埔村埤塘將重生 為居民添休閒綠帶

    雲林AZ疫苗今天開打 10醫護率先施打
    2021/03/23 15:33

    雲林AZ疫苗今天開打 10醫護率先施打

    全中運自由車公路賽 3月27日雲林實施交管
    2021/03/24 05:30

    全中運自由車公路賽 3月27日雲林實施交管

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播