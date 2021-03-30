雲林／全中運4月17日選手之夜 重量級明星表演

嘻哈天團玖壹壹到雲林，為全中運造勢。（記者詹士弘攝）

2021/03/30 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕全國中等學校運動會於4月17日至22日在雲林舉辦，雲林縣府準備最強卡司，包括玖壹壹、安心亞、盧廣仲、謝金燕等7組重量級明星陪大家過選手之夜，歡迎民眾於4月17日晚上8時至10時於斗南田徑場，參與長達2小時不間斷的精彩演出。

睽違34年後，雲林縣再度舉辦全中運全中運，競賽項目有21項，參賽選手多達1萬7千多人，主辦縣雲林參加其中的17個競賽項目，設定20金的目標，希望能創下得牌紀錄，重振復雲林體育王國的美譽。

7組天王天后 陪民眾狂歡

讓人熱血沸騰的「選手之夜」，共邀請7組重量級天王天后，有電音天后謝金燕、饒舌歌王周湯豪、音樂鬼才盧廣仲、嘻哈天團玖壹壹、性感女神安心亞、搖滾樂團八三夭樂團、新生代饒舌偶像高爾宣等巨星接力演唱，帶來2小時不間斷的精彩演出，與選手、民眾一同狂歡，也為選手們應援、加油打氣。

玖壹壹昨為全中運造勢

嘻哈天團玖壹壹昨天也到雲林為全中運造勢，與雲林縣長張麗善來一場mini版羽球競賽，讓大家搶先感受比賽的熱血實況。

縣府教育處提醒，為配合防疫新生活，觀眾在進入選手之夜會場，務必全程佩戴口罩，誠摯歡迎全國民眾4月17至22日到雲林觀賞精彩賽事，雲林有好山好水，無論山海區都有許多美景、美食，歡迎民眾一起品嘗雲林良品，把好禮好物帶回家。雲林縣長張麗善表示，全中運開幕演出除了邀請知名表演團體參與演出，更安排了人數多達5、6百人的土風舞大會師表演，集合雲林縣各地社區土風舞社團來演出，呈現雲林民眾的熱情與活力。

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