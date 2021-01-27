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    首頁　>　雲林縣

    雲嘉嘉進醫院管制 須刷健保卡

    嘉義城隍廟「金牛年」，推出「金牛角錢母」。（記者王善嬿攝）

    嘉義城隍廟「金牛年」，推出「金牛角錢母」。（記者王善嬿攝）

    2021/01/27 05:30

    〔記者林國賢、黃淑莉、王善嬿、林宜樟／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情嚴峻，雲林縣、嘉義縣、嘉義市通令即日起民眾必須刷健保卡才能進入各醫療院所，嘉縣住宿型長照機構則採預約制實聯登記，訪客探視皆為30分鐘。虎尾鎮公所每週加強市區、景點消毒，讓遊客能安心遊虎尾；另虎尾鎮福安宮媽祖（信徒稱糖廠媽）今年「日走百里、行腳謁祖」活動確定延期。

    嘉市圖書館採實名制

    因應疫情嚴峻，嘉市即日起文化局圖書館、世賢圖書館及黃賓圖書館，於閱覽區、閱報區及普通閱覽室實施梅花座，民眾進入圖書館須戴口罩、實名制登記、量額溫及酒精消毒，鼓勵民眾利用電子書借閱平台，每人一次可借10本書。

    雲縣、嘉縣及嘉市衛生局指出，因應桃園醫院武漢肺炎群聚專案，通令轄區內所有醫療院所，即日起進入醫院需刷健保卡才能進入，需居家檢疫、居家隔離、自主健康管理民眾管理期內禁止到醫院探病。

    糖廠媽行腳謁祖延期

    虎尾鎮福安宮媽祖是1956年服務於虎尾糖廠的黃永舜從鹿港新祖宮分靈至虎尾，信徒稱糖廠媽，每年新春都會組進香團回鹿港謁祖進香，今年原本預定農曆1月18日 （3月1日）進香，但近期國內疫情升溫，委員會討論後請示媽祖，決定延期；福安宮主任委員黃國書說，今年進香日期將等國內疫情獲控制後，視防疫指揮中心對於防疫規範及建議後，再向媽祖請示決定進香日期。

    城隍廟送錢母 改年初一

    嘉市國定古蹟嘉義城隍廟迎接2021「金牛」年，推「金牛角錢母」，董事長賴永川說，往年錢母於2月14日初三、15日初四發送，因應疫情升溫，顧及民眾健康、免除染疫風險，改為2月12日初一，民眾點燈或添香油錢時贈送，活動於上午6點開始，3000份送完為止。

    雲縣衛生局通令即起民眾進醫院要先刷健保卡。（記者黃淑莉攝）

    雲縣衛生局通令即起民眾進醫院要先刷健保卡。（記者黃淑莉攝）

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