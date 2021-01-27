首屆草嶺櫻花季 2/12浪漫登場

目前草嶺山區已有部分山櫻花綻放。 （記者黃淑莉攝）

2021/01/27 05:30

阿管處協助 與大草嶺觀光圈首次合作 盼打響草嶺櫻花美景

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林草嶺每年櫻花盛開時節吸引許多遊客上山賞花，今年阿里山國家風景區管理處與大草嶺觀光圈首次攜手合作，舉辦第一屆草嶺櫻花季活動，將於2月12日登場，阿里山管理處副處長陳榮欽表示，草嶺最佳賞花期是2月12日至3月7日，不過，花期可至3月中旬，歡迎大家春節假期到草嶺賞花。

最佳賞花期2/12至3/7日

交通部長林佳龍去年7月到古坑草嶺，當場宣布未來將結合嘉義阿里山域觀光聯盟、北迴歸線235聯盟及雲林古坑大草嶺聯盟，由阿里山管理處做為平台協助推動地方產業、觀光發展。

陳榮欽表示，草嶺有得天獨厚的自然生態環境、豐富的地質景觀，而且從冬末到春季都有不同的花卉及樹種可以欣賞，包括山茶花、梅花、櫻花、杏花及李花。

阿管處：生態、花種豐富

陳榮欽說，草嶺櫻花這幾年在地方的營造、推廣已頗有名氣，每年花季都令遊客驚艷，分布從草嶺一直到阿里山區域，今年阿管處首次結合地方辦理草嶺櫻花季，盼能打響草嶺櫻花，歡迎大家2月12日至3月7日來草嶺賞櫻、訪草嶺地景。

草嶺觀光協會理事劉文鎮指出，草嶺櫻花栽種已有數十年，沿著縣道149甲線上山沿途都有栽種，品種有白花山櫻、山櫻花、富士櫻、八重櫻、寒櫻、紅粉佳人，每年2月中旬後陸續綻放，接著還有杏花、李花。

2月中旬 杏、李花接續開

劉文鎮表示，草嶺最佳賞花景點，149甲線沿線到草嶺隧道前右轉到青山坪約有2公里，沿路及青山坪農場內都有栽種不同品種櫻花；草嶺往石壁的蘇家農場到九芎神木間約2公里的櫻木花道；九芎神木到石壁仙谷間以紅粉佳人、杏花、李花為主，也是最多遊客推薦的賞櫻區。

阿里山管理處與大草嶺觀光圈首次合作舉辦第一屆草嶺櫻花季，邀請大家來草嶺賞花作客。（記者黃淑莉攝）

阿管處與大草嶺觀光圈首次合作舉辦首屆草嶺櫻花季，2月12日至3月7日來草嶺賞櫻。（記者黃淑莉翻攝）

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