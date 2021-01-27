為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    首屆草嶺櫻花季 2/12浪漫登場

    目前草嶺山區已有部分山櫻花綻放。 （記者黃淑莉攝）

    目前草嶺山區已有部分山櫻花綻放。 （記者黃淑莉攝）

    2021/01/27 05:30

    阿管處協助 與大草嶺觀光圈首次合作 盼打響草嶺櫻花美景

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林草嶺每年櫻花盛開時節吸引許多遊客上山賞花，今年阿里山國家風景區管理處與大草嶺觀光圈首次攜手合作，舉辦第一屆草嶺櫻花季活動，將於2月12日登場，阿里山管理處副處長陳榮欽表示，草嶺最佳賞花期是2月12日至3月7日，不過，花期可至3月中旬，歡迎大家春節假期到草嶺賞花。

    最佳賞花期2/12至3/7日

    交通部長林佳龍去年7月到古坑草嶺，當場宣布未來將結合嘉義阿里山域觀光聯盟、北迴歸線235聯盟及雲林古坑大草嶺聯盟，由阿里山管理處做為平台協助推動地方產業、觀光發展。

    陳榮欽表示，草嶺有得天獨厚的自然生態環境、豐富的地質景觀，而且從冬末到春季都有不同的花卉及樹種可以欣賞，包括山茶花、梅花、櫻花、杏花及李花。

    阿管處：生態、花種豐富

    陳榮欽說，草嶺櫻花這幾年在地方的營造、推廣已頗有名氣，每年花季都令遊客驚艷，分布從草嶺一直到阿里山區域，今年阿管處首次結合地方辦理草嶺櫻花季，盼能打響草嶺櫻花，歡迎大家2月12日至3月7日來草嶺賞櫻、訪草嶺地景。

    草嶺觀光協會理事劉文鎮指出，草嶺櫻花栽種已有數十年，沿著縣道149甲線上山沿途都有栽種，品種有白花山櫻、山櫻花、富士櫻、八重櫻、寒櫻、紅粉佳人，每年2月中旬後陸續綻放，接著還有杏花、李花。

    2月中旬 杏、李花接續開

    劉文鎮表示，草嶺最佳賞花景點，149甲線沿線到草嶺隧道前右轉到青山坪約有2公里，沿路及青山坪農場內都有栽種不同品種櫻花；草嶺往石壁的蘇家農場到九芎神木間約2公里的櫻木花道；九芎神木到石壁仙谷間以紅粉佳人、杏花、李花為主，也是最多遊客推薦的賞櫻區。

    阿里山管理處與大草嶺觀光圈首次合作舉辦第一屆草嶺櫻花季，邀請大家來草嶺賞花作客。（記者黃淑莉攝）

    阿里山管理處與大草嶺觀光圈首次合作舉辦第一屆草嶺櫻花季，邀請大家來草嶺賞花作客。（記者黃淑莉攝）

    阿管處與大草嶺觀光圈首次合作舉辦首屆草嶺櫻花季，2月12日至3月7日來草嶺賞櫻。（記者黃淑莉翻攝）

    阿管處與大草嶺觀光圈首次合作舉辦首屆草嶺櫻花季，2月12日至3月7日來草嶺賞櫻。（記者黃淑莉翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門
    疫情升溫 雲林朝天宮、福興宮及拱範宮取消搶頭香
    2021/01/20 11:03

    疫情升溫 雲林朝天宮、福興宮及拱範宮取消搶頭香

    防疫重要 張麗善：北港燈會、新春發福袋取消
    2021/01/20 12:28

    防疫重要 張麗善：北港燈會、新春發福袋取消

    斗六燈會、茂谷柑節照常舉辦 林聖爵：加派4倍人力防疫
    2021/01/20 13:34

    斗六燈會、茂谷柑節照常舉辦 林聖爵：加派4倍人力防疫

    拚觀光再創千萬奇蹟 雲林縣新春推5遊程
    2021/01/20 18:16

    拚觀光再創千萬奇蹟 雲林縣新春推5遊程

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播