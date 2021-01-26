為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    雲林／兒童畫新春燈籠 媽祖也戴口罩

    小朋友為媽祖戴上口罩，籲大家做好防疫工作。（記者林國賢攝）

    小朋友為媽祖戴上口罩，籲大家做好防疫工作。（記者林國賢攝）

    2021/01/26 05:30

    〔記者林國賢／雲林報導〕國內疫情升溫，雲林縣西螺鎮福興宮燈廊彩繪燈籠有小朋友為媽祖戴上口罩、宣傳防疫；雲林縣衛生局表示，縣內有2對夫婦曾在回溯期間到部立桃園醫院就醫，4人均通知居家隔離並展開疫調。

    西螺福興宮佈置燈廊 防疫成主題

    福興宮廟方人員表示，廟方每年春節都會請小朋友彩繪燈籠佈置燈廊，提升春節熱鬧氣氛，今年許多小朋友以防疫為主題彩繪燈籠，將防疫措施畫在燈籠上，如替媽祖戴上口罩、提醒正確洗手要領、少用手觸摸眼鼻、有症狀不要到人潮聚集地方等。

    廟方人員指出，這些燈籠都會懸掛在燈廊中供民眾欣賞，民眾在賞燈之餘，提醒做好個人防疫工作。

    福興宮董事長楊文鐘表示，國內疫情有升溫趨勢，廟方防疫措施也已經升級，入廟祈福必須全程戴口罩，手部消毒，單一出入動線等，也請信徒遵守相關規定。

    4人回溯期曾到桃醫 雲林2人居家隔離

    防疫中心指揮官陳時中前天宣布回溯擴大桃醫出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、相關接觸者居家隔離範圍，雲林縣衛生局昨表示，經過清查有2對夫婦曾在該時間前往部立桃園醫院就醫，其中1對已於6日出院、12日回到雲林，已過14天居隔期，疾管署通知不須開立居家隔離通知書，但個案及太太須採檢1次；另1對12日出院、20日回到雲林，安排夫婦採檢中，並開立居家隔離通知書並提供防疫手機，持續追蹤至27日。

    雲林縣桶仔雞業者「大仁哥」這幾天暫停營業趕工製作滴雞精，昨配送600包滴雞精到桃醫，為醫護人員加油打氣，感謝他們在防疫第一線，守護台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門
    斗南游泳池將拆除 評估改闢多功能運動館
    2021/01/19 12:12

    斗南游泳池將拆除 評估改闢多功能運動館

    天氣轉好空氣糟 雲林4測站空品亮橘燈
    2021/01/19 12:20

    天氣轉好空氣糟 雲林4測站空品亮橘燈

    台塑發放463萬春節禮金 助雲林1300多戶弱勢家庭
    2021/01/19 12:49

    台塑發放463萬春節禮金 助雲林1300多戶弱勢家庭

    運菜車掉落大排 友人笑：100分的洗菜方法
    2021/01/19 13:26

    運菜車掉落大排 友人笑：100分的洗菜方法

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播