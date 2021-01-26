雲林／兒童畫新春燈籠 媽祖也戴口罩

小朋友為媽祖戴上口罩，籲大家做好防疫工作。（記者林國賢攝）

2021/01/26 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕國內疫情升溫，雲林縣西螺鎮福興宮燈廊彩繪燈籠有小朋友為媽祖戴上口罩、宣傳防疫；雲林縣衛生局表示，縣內有2對夫婦曾在回溯期間到部立桃園醫院就醫，4人均通知居家隔離並展開疫調。

西螺福興宮佈置燈廊 防疫成主題

福興宮廟方人員表示，廟方每年春節都會請小朋友彩繪燈籠佈置燈廊，提升春節熱鬧氣氛，今年許多小朋友以防疫為主題彩繪燈籠，將防疫措施畫在燈籠上，如替媽祖戴上口罩、提醒正確洗手要領、少用手觸摸眼鼻、有症狀不要到人潮聚集地方等。

廟方人員指出，這些燈籠都會懸掛在燈廊中供民眾欣賞，民眾在賞燈之餘，提醒做好個人防疫工作。

福興宮董事長楊文鐘表示，國內疫情有升溫趨勢，廟方防疫措施也已經升級，入廟祈福必須全程戴口罩，手部消毒，單一出入動線等，也請信徒遵守相關規定。

4人回溯期曾到桃醫 雲林2人居家隔離

防疫中心指揮官陳時中前天宣布回溯擴大桃醫出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、相關接觸者居家隔離範圍，雲林縣衛生局昨表示，經過清查有2對夫婦曾在該時間前往部立桃園醫院就醫，其中1對已於6日出院、12日回到雲林，已過14天居隔期，疾管署通知不須開立居家隔離通知書，但個案及太太須採檢1次；另1對12日出院、20日回到雲林，安排夫婦採檢中，並開立居家隔離通知書並提供防疫手機，持續追蹤至27日。

雲林縣桶仔雞業者「大仁哥」這幾天暫停營業趕工製作滴雞精，昨配送600包滴雞精到桃醫，為醫護人員加油打氣，感謝他們在防疫第一線，守護台灣。

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