疫情影響 雲林虎尾徵才改推小型面試團

年終轉職潮因疫情影響，虎尾就業中心大型就業博覽會（資料照）暫時停辦，改推小型面試團。

2021/01/25 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕春節前後傳統就是勞工轉職潮，受疫情影響，今年部分勞工面臨無年終或減班休息困境，轉職念頭更強烈，不少人期待農曆年後就能有新工作；但因國內疫情嚴峻，大型就業博覽會多暫時停辦，虎尾就業中心改推小型面試團，提供8家公司、百個轉職機會。

大型就業博覽會暫時停辦

虎尾就業中心表示，農曆年後原本就是國內最大的轉職期，去年受疫情影響，不少公司休無薪假，也有公司因營運艱困，無法發年終獎金，勞工興起不如歸去的念頭，希望年後找個工作重新開始，但因國內疫情仍舊嚴峻，大型群聚活動紛紛停辦，虎尾就業中心也在配合防疫原則下，先暫緩大型徵才活動辦理。

虎尾中心帶團到公司面試

為體恤民眾轉職心切，虎尾就業服務中心本週加碼辦理8團小型面試團，揪求職民眾從北港行政辦公室、水林、元長、麥寮、台西等就業服務台出發，一起到揚茂企業、永裕通工業、嘉農紅蔥食品、雲林縣元長家禽生產合作社、建邦企業社、宏興國際事業、傳家名門、茗稜企等8家公司面試，共有百個轉職機會。

虎尾就業中心主任張春美表示，透過「揪團面試」形式由專業人員帶領民眾直接前往公司面試，不僅可改善求職民眾擔憂遭拒，因而怯於主動應徵以致錯失機會的問題，也可避免廠商「先收履歷、後通知面試」的耗時程序，普遍可減少民眾1至2週待業時間。

相關職缺資訊也同步公告於虎尾就業中心Line@ https://lin.ee/qFPK1Hr 及FB平台 https://reurl.cc/e95bmK，揪團列車將準點出發，逾時不候。

斗六中心代廠商收履歷

斗六就業服中心主任廖家偉說，本週原本要辦理中型就業徵才活動，有13家廠商提供756個工作機會，但因疫情暫停，改由中心過年前代廠商收履歷，到中心求職民眾可獲斗六福德宮發財金、春聯、小豬撲滿「就業三寶」，送完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法