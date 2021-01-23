《雲林》公費流感疫苗再進5000劑 雲縣籲快來打

雲林公費流感疫苗再進5000劑 衛生局提醒符合資格者快來打。 （記者詹士弘攝）

2021/01/23 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣公費流感疫苗施打率已近百分之百，庫存疫苗剩下一千多劑，中央再加碼分配雲林縣1萬零600劑，昨天5000劑疫苗運抵雲林，衛生局呼籲符合資格民眾把握機會施打，尤其65歲以上長者更需要，元月30日後如果還有剩餘疫苗，18歲以上民眾也可免費施打。

施打率已達99.6%

雲林縣去年採購17萬9600劑公費流感疫苗，後又追加1320劑，目前施打率已達99.6%，除庫存剩下的一千餘劑外，中央統一採購分配給雲林縣的萬餘劑疫苗中，已有5000劑已送達。

1/30後18歲以上也能打

衛生局長曾春美指出，近日寒流來襲，感冒人數多，類流感通報人數攀升，雖然尚未接獲流感重症者通報，但因季節性因素加上空氣品質不佳，類流感者增加許多，請符合公費施打資格的民眾，攜帶健保IC卡或兒童保健手冊，罕見疾病或重大傷病患者須備證明文件，至合約醫療院所或衛生所接種，元月30日以後，如果還有免費疫苗，18歲以上民眾也能申請施打。

另確診武漢肺炎（COVID-19、新冠肺炎）丹麥技師先前曾在嘉義活動，雲林沿海地區臉書社團指有工作人員與這名技師密切接觸，引起地方議論；雲縣衛生局特別澄清，該技師並未涉足雲林縣，請民眾勿信謠言，亦勿亂傳。

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