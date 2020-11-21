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    首頁　>　雲林縣

    台西安西府230公尺米龍 小英開光

    蔡英文總統祈求國泰民安、風調雨順。 （記者詹士弘攝）

    蔡英文總統祈求國泰民安、風調雨順。 （記者詹士弘攝）

    2020/11/21 05:30

    8.8萬台斤西螺米打造 22日起隆重科儀連9天

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣台西鄉五條港安西府為護國防疫，舉辦「七朝清醮祈安護國」大建醮，廟方特別打造230公尺的米巨龍，昨晚由總統蔡英文開光點睛，為醮典拉開序幕。蔡總統並向三位王爺祈求國泰民安、風調雨順。

    蔡總統依古禮為米巨龍開光點睛，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、雲林縣長張麗善及立委蘇治芬、劉建國、林文瑞等陪同與會。

    相隔25年再辦安西大醮

    蔡總統表示，安西府上次建醮已是25年前的事，廟方特別準備台灣最大的米龍讓大家吃平安，感謝神明的庇佑、為台灣社會消災祈福。

    蔡總統指出，今年全世界因疫情遇到許多的挑戰，但只要台灣人用心打拚、團結，加上神明的保佑，不論是風或雨，都一關一關過；在疫情下，台灣成為全世界最安全的地方，也挺過經濟的挑戰，股市超過1萬3000點，經濟成長率是亞洲四小龍之冠，台灣所做的口罩及防疫經驗，也提供給世界上需要幫助的國家，台灣人在國際上真的是走路有風。

    蔡總統說，台灣的挑戰還很多，希望大家與她共同打拚，拚出新的機會，只要我們心頭穩、一起打拚，一定能走出一條新的道路，就像安西府兩百多年來一直保佑鄉親一樣，她所領導的政府會用三位王爺的精神，全力為社會及人民奉獻。

    金龍幣將合成套幣販售

    安西府主委林清標表示，安西府是張李莫千歲開基祖廟，迄今分靈全國有兩萬多尊，22日起擴大舉辦「安西大醮」，接連9天安排隆重科儀，除號召全台萬尊神明齊聚，米巨龍也是這次醮典亮點，由米藝大師葉峻男道長精心策劃，全程無手稿刻畫塑形，總計使用8萬8千台斤在地西螺白米打造，龍身點綴1萬枚鍍K金龍幣，醮典後將以五枚合成限量紀念龍鱗套幣，供民眾購買收藏。

    蔡英文總統為米巨龍開光點睛。 （記者詹士弘翻攝）

    蔡英文總統為米巨龍開光點睛。 （記者詹士弘翻攝）

    台西鄉五條港安西府為護國防疫，舉辦「七朝清醮祈安護國」大建醮，打造230公尺的米巨龍。（記者詹士弘攝）

    台西鄉五條港安西府為護國防疫，舉辦「七朝清醮祈安護國」大建醮，打造230公尺的米巨龍。（記者詹士弘攝）

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