疫情趨緩 雲林文教空間逐步開放

受到疫情影響，雲林縣立及各公所的游泳池都暫緩開放。（記者黃淑莉攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）趨緩，雲林縣府有條件逐步開放相關文教空間與活動，不過多處公立游泳池仍延到七、八月才營業。

雲林縣府指出，配合防疫，雲林縣內包括他里霧文化園區、二手玩具屋、官邸兒童館、黃金生態蝙蝠館暫停開放，國內連續四十多天沒有土本確診，鼓勵民眾走出戶外，響應防疫新生活運動，下週起開放縣內國中小學校採預約申請，每梯次入館人數限卅，上、下午各一梯次。

運動場館斗六棒球場今天起中華職棒二軍比賽開放二百人進場，其他室內場館下週一起限額開放，進入需配合量體溫、酒精消毒及實名制。

學校校園室內仍維持不外借，戶外場地學生上課期間外，其餘時間開放民眾休閒運動使用。

雲林縣府教育處表示，縣立游泳池往年四月一日至十月卅一日開放，今年因疫情暫緩開放，雖疫情趨緩，但採嚴謹防疫態度，將視疫情狀況再決定。

公立泳池 7月起營業

其他鄉鎮公立泳池，斗南游泳池往年五月一日至九月卅日開放，公所考量防疫，降低群聚感染風險，調整自八月起營業，至於連續舉辦多年、深獲家長支持的游泳夏令營，今年確定取消。

西螺鎮立游泳池往年三月至十月營業，因漏水問題五月整修，預計六月底完工，七月暑假開放；崙背鄉立游泳池也延至七月暑假再開放。北港鎮立游泳池已於五月營運，但可能疫情關係，泳客很少。

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